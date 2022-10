Zidane no se calló nada sobre la ausencia de Neymar ante Real Madrid

La ausencia de Neymar en el París SG, el martes en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, "no cambia nada, pero cambia todo", aseguró este lunes en la previa el técnico madridista Zinedine Zidane.



"Es un jugador excepcional, pero para nosotros no cambia nada porque habrá otro jugador muy motivado que querrá hacer un gran partido", justificó el técnico en conferencia de prensa.



"A nivel de motivación no cambia nada porque habrá un rival muy competitivo y con grandes jugadores", añadió.



Neymar, fichado el pasado mes de julio del Barcelona por 222 millones de euros, fue operado el pasado sábado del pie derecho en Belo Horizonte (sudeste de Brasil).

Vea aquí: Neymar y Neuer, los dos grandes enigmas a 100 días del Mundial



Su estado de recuperación se evaluará a mediados de abril, según el club parisino y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El argentino Ángel di María, exjugador del Real Madrid (2010-2014), debería ser el sustituto natural de Neymar y es el hombre más en forma del PSG.



"Es un jugador espectacular que ha hecho historia con el Real Madrid. Puede jugar en cualquier posición del centro del campo. Es rápido, se mueve bien y tiene buen disparo. Vamos a intentar meter un equipo enfrente para hacer nuestro partido y evitar que nos pongan en dificultades", declaro Zidane.



El Real Madrid, vigente doble campeón continental, ganó en la ida por 3-1.



"Sabemos que sufriremos y que nos meterán en dificultades, pero hay que sufrir y jugar al fútbol (...) Hay que estar preparados para los imprevistos, tanto si marcamos como si encajamos. Tendremos que hacer un gran partido durante los 90 minutos", concluyó.