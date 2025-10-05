Distrito de Bogotá pone a estudiar a jóvenes: serán especializados en el metro

El metro de Bogotá es, sin duda, uno de los proyectos de transporte más esperados por los ciudadanos de la capital, pues promete transformar la movilidad y reducir significativamente los largos trayectos que hoy muchos deben soportar para llegar a sus trabajos.

Recientemente, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que la obra avanza de forma constante y ya alcanza un 62,16% de ejecución, un dato que llena de ilusión a los bogotanos, quienes después de 83 años de espera podrían ver finalmente el metro funcionando en la ciudad.

Sin embargo, antes de su inauguración, el sistema deberá superar varias pruebas técnicas para garantizar su correcto funcionamiento. El primer tren, ubicado en el patio taller de Bosa, será sometido este mes de octubre a ensayos de seguridad, operación y desempeño.



Jóvenes colombianos se formarán con expertos chinos en metro ferroviario

Mientras la Línea 1 del metro de Bogotá avanza, también se abren oportunidades académicas para los jóvenes del país. La Escuela de Ingeniería Julio Garavito y el concesionario Metro Línea 1 firmaron un convenio educativo para que estudiantes colombianos puedan especializarse en temas ferroviarios directamente con profesores provenientes de China, del Xi’an Railway Vocational & Technical Institute (Instituto Vocacional y Técnico de Ferrocarriles de Xi’an).

Esta iniciativa se integra al programa Jóvenes Talentos de ML1, con el que 50 ingenieros de distintas regiones del país viajarán a China para recibir formación teórica y práctica con Xi’an Metro, uno de los concesionarios responsables de la operación y mantenimiento de la Línea 1 del metro de Bogotá.



Los participantes se especializarán en cinco áreas clave para el sistema: control de servicio de transporte, obras civiles e instalación eléctrica, material rodante y señalización, telecomunicaciones y mantenimiento de equipos.

🤝Gracias a un convenio firmado entre el concesionario Metro Línea 1 y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito @Escuelaing, varios profesores provenientes de China del Xi'an Railway Vocational & Technical Institute (Instituto Vocacional y Técnico de Ferrocarriles de… pic.twitter.com/xSAnnIRVOv — Metro de Bogotá (@MetroBogota) October 2, 2025

Profesores chinos llegarán a Bogotá para capacitar más ingenieros

En una segunda etapa del convenio, profesores chinos viajarán a Bogotá para continuar con la formación de más ingenieros locales en estas áreas estratégicas. Esta preparación será fundamental para garantizar la operación del metro, que según los planes oficiales, entrará en funcionamiento en marzo de 2028.

La Empresa Metro de Bogotá busca contar con cerca de 800 personas formadas en disciplinas relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema ferroviario. Por ello, la alianza educativa se considera un paso clave para fortalecer el talento nacional que acompañará la puesta en marcha del proyecto.

Según lo informado por la Alcaldía de Bogotá, el modelo académico funcionará bajo la metodología “2+1”: dos años de formación teórica básica y un año de práctica profesional, combinando estudio y trabajo. Esta fórmula, probada con éxito en China, será aplicada en Colombia para asegurar que el metro de Bogotá no solo sea un logro de infraestructura, sino también una oportunidad de crecimiento educativo y profesional para cientos de jóvenes ingenieros.