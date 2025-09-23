Alcaldía le daría lo del arriendo a miles de familias: así puede aplicar

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria que promete alivio para cientos de hogares que hoy enfrentan dificultades para pagar el arriendo. Se trata del programa Arrendamiento Temporal Solidario, un subsidio que cubrirá parte del canon mensual de vivienda durante seis meses, con el fin de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.

La Secretaría del Hábitat anunció que el proceso estará abierto desde el lunes 29 de septiembre a las 8:00 a. m. hasta el martes 30 de septiembre a las 4:00 p. m. La inscripción será gratuita y solo podrá realizarse a través del formulario habilitado en la página oficial de la entidad.

A diferencia de otros programas como Ahorro para mi Casa, en este caso no se exige un ahorro mensual. El objetivo no es impulsar la compra de vivienda, sino brindar un alivio temporal a quienes tienen dificultades para sostener el pago del alquiler de un techo digno en Bogotá.



Subsidio de arriendo para familias vulnerables en Bogotá

El auxilio económico será de hasta $882.570, equivalente a 0,62 del salario mínimo mensual vigente, y se entregará durante seis meses. En esta primera convocatoria se asignarán 600 subsidios distribuidos en cinco grupos poblacionales: víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, víctimas de emergencias o desastres ocurridos en los últimos cinco años, mujeres cuidadoras cabeza de hogar y recuperadores de residuos reciclables.

Para participar, los hogares deberán cumplir tres requisitos básicos: tener ingresos iguales o inferiores a $1.423.500 (un salario mínimo), contar con un contrato de arrendamiento vigente y un recibo de servicios públicos, además de presentar el documento que acredite la condición poblacional correspondiente (RUV, certificado médico, RURO, Idiger, entre otros).



Arrendamiento Temporal Solidario sin intermediarios

La Secretaría del Hábitat advirtió que ninguna persona u organización está autorizada para cobrar por gestionar cupos en este programa. Toda la postulación debe realizarse únicamente por la página web de la entidad. Para quienes no tengan acceso a internet, estarán disponibles los canales oficiales de atención o la posibilidad de acercarse a un SúperCADE para recibir orientación.

Es importante aclarar que la inscripción no garantiza automáticamente la obtención del subsidio, ya que los resultados dependerán de la verificación de documentos, visitas de campo y criterios de priorización establecidos por la administración distrital.

Con esta medida, el Distrito busca ofrecer un respiro económico a las familias que más lo necesitan y, al mismo tiempo, reforzar la confianza en los programas de apoyo social que se desarrollan en la ciudad.