ANH garantiza gas para 2025: así planean cubrir la demanda sin importación

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció que tiene en marcha estrategias para poner en el mercado 53 GBTUD de gas natural este mismo año con lo que quedaría prácticamente resuelto el problema del suministro de gas natural para 2025 con gas nacional y sin tener que recurrir a la importación.

El faltante de gas para el próximo año ha sido noticia nacional en los últimos meses en medio del debate sobre la necesidad de importarlo desde Venezuela y el anuncio de un racionamiento programado , que finalmente se canceló.

"Prioridad, atender la demanda con gas de producción nacional, que es menos costoso, pero el plan de la regasificación no está descartado, eso no lo quisiéramos llevar allá", dijo el presidente de la ANH, Orlando Velandia.

Las 53 GBTUD de las que habla la agencia se suman a las 40 GBTUD que Ecopetrol va a dejar de consumir. Esto quiere decir que, al final, solo quedan callantando 26 GBTUD de gas para el próximo año y no las 119 GBTUD que mostraban las proyecciones de los gremios y de Ecopetrol hace unas semanas.

Publicidad

Las estrategias de la ANH para poner en el mercado este mismo año 53 GBTUD de gas

La primera parte de la estrategia es que la entidad va a habilitar la venta de unas 20 GBTUD de gas de campos que están en 'pruebas extensas'. Es decir, el Gobierno va a auditar la producción de campos que llevan tres periodos consecutivos produciendo gas de modo que se pueda comprar y vender en el mercado como gas garantizado para algunos de los agentes que no necesitan.

La segunda parte tiene que ver con el anuncio de la puesta en producción del campo Sinú 9 que podrá producir 28 millones de pies cúbicos de gas. El objetivo es que esa producción esté ya en la red antes del 23 de diciembre y en las próximas dos semanas comienzan las pruebas de inyección de gas a la red.

Publicidad

En tercer lugar, la ANH está incluyendo en sus cuentas 5 millones de pies cúbicos de la conexión del campo Arrecife a la red. Según los técnicos de la entidad solo faltan 15 metros de tubo por construir.

Además de esos campos el Gobierno está esperanzado en que el próximo año se sumará el gas que prometieron Parex y Ecopetrol de sus campos en el Piedemonte llanero que podrían agregar entre 30 y 50 millones de pies cúbicos. Si ese gas entra al mercado no será necesario importar nada.

Todavía no está claro cómo y cuándo se dará la compra y venta de ese gas, pero desde la ANH aseguran que el Gobierno está dispuesto a cambiar la regulación que haga falta. "Uno no se puede morir de hambre con la nevera llena, eso no va a pasar aquí", dijo Velandia.

¿Tendrá Colombia gas para 2026, 2027 y 2028?

Las proyecciones de gremios y empresas de gas natural señalan que año a año los déficits de gas van a crecer. Sin embargo, en el Gobierno hay cierto optimismo y tranquilidad.

Publicidad

El plan de Velandia es que los faltantes de gas se resuelvan con optimizaciones de los campos existentes y argumentó su postura diciendo que en los últimos años el aumento de reservas del país le debe más a la inversión en campos que ya existen que a nuevas exploraciones.

En todo caso, hoy está en marcha la ampliación de la planta de importación de Cartagena que podría poner en el mercado 50 millones de pies cúbicos de gas garantizado.

Publicidad

El plan para ponerle el acelerador a Sirius

Sin embargo, la gran apuesta del país es sacar a adelante el megayacimiento de Sirius que por sí solo podría darle gas al país por 20 años.

La ANH le ofreció a Petrobras y a Ecopetrol poner recursos de su presupuesto para aumentar el número de funcionarios en el trabajo de las licencias ambientales y reducir el trámite en unos seis meses de modo que Sirius esté entregando gas en 2028 y no en 2029.

"Pareciera como que aquí nos toca invocar, rezar, hacer muchos malabares para esta coyuntura, pero eso es la consecuencia de toda una serie de indecisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años y que hoy las estamos teniendo que generar. Si nos quedamos en buscar los culpables, perdemos tiempo. Lo que estamos es generando soluciones porque este es un problema que, como yo le decía que ya, este es un problema que no se generó hace dos años, problema que se generó hace bastante tiempo, por acciones o por inacciones", dijo Velandia.