Antes de imponer a la brava un cambio, debe haber pedagogía: Fenalco sobre impuestos a productos

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) , señaló que “hay cosas por revisar y ajustar” en la reforma tributaria que presentó el Gobierno, en especial, en los impuestos que se plantean para las bebidas azucaradas, pues no se puede “imponer a la brava” sin antes hacer una “pedagogía”.

“Antes de imponer a la brava un cambio en el régimen de consumo debe haber una pedagogía, una educación, una sensibilización y obviamente las empresas también tienen que ir transformando sus productos”, aseveró en Mañanas Blu.

Aclaró que no está en contra de la medida, por el contrario , se mostró a favor, pero con una correcta implementación que no golpee a los pequeños tenderos y consumidores finales: “No nos oponemos al concepto de alimentos saludables, pero es que tampoco hay evidencias científicas que todos los productos que van a quedar impuesto al consumo no sean saludables”.

En ese sentido, manifestó que la reforma tributaria debe “ser equilibrada”, con un análisis integral y no “artículo por artículo ni aisladamente”. Por lo que vio como positivo la postura del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien en diálogo con Mañanas Blu aseguró estar dispuesto al “dialogo si hay errores” en la iniciativa.

“Y es que cuando uno conjuga varios de los impuestos, puede ahorcar un poco la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión (…) El 30 % de la reforma está recayendo en las personas naturales que son las que consumen, ahorran y hacen inversiones. Entonces hay que cuidar mucho eso porque, por ejemplo, se conjugan impuestos como la disminución de la renta exentas, pero se les colocan impuestos mayores a los salarios y adicionalmente a los pensionados”, explicó Cabal.

Sobre dichos impuestos a bebidas azucaradas y a los alimentos ultra procesados, aseveró que se puede convertir en “un impuesto directo” a las “clases populares”, quienes son los consumidores y “van a adquirir estos productos a un mayor costo”.

