Aquí no hay subsidios para biocombustibles: presidente Asocaña

Sin embargo, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, aclaró que los subsidios que el gobierno entrega a los biocombustibles son muy bajos comparados con los auxilios que reciben los productores en otros países, además señaló que gran parte de las ayudas son exenciones tributarias.

Publicidad

“Aquí no hay subsidios, lo que pasa es que de una manera tendenciosa han querido llamarle a eso subsidios, lo que hay es una exención del IVA al etanol y el biodiesel, cuando no se producía etanol entonces qué pasaba, pues tampoco había IVA, esa exención es como un incentivo a la producción, pero el Estado no está sacando plata del fisco para subsidiar el etanol y que tenga una fórmula de precios que lo beneficia, no”, agregó Londoño.