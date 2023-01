Así puede planear la compra de vivienda VIS y VIP para este 2023

Con el aumento del 16 % en el salario mínimo para este 2023, se modificaron los beneficios y los subsidios otorgados por el Gobierno nacional, con lo que se espera que más colombianos puedan cumplir el sueño de comprar una vivienda, lo que simboliza no solo un crecimiento patrimonial sino una inversión a largo plazo.

Según el Dane, las propiedades se valorizan entre un 5 % a 7 % en un año, razón por la cual la compra de vivienda tuvo un significativo aumento durante el año pasado.

“El 2022 fue un buen año para el sector inmobiliario, nuestro portal registró más de 227 millones de búsquedas en inmuebles y se espera un comportamiento parecido durante el 2023, especialmente en este primer mes, ya que con 10.2 millones de búsquedas a nivel nacional, enero fue el mejor mes para venta de vivienda en 2022”, expresó Martín Monzón, CEO de Finca Raíz.

Tal como lo afirma la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y su sistema de información Coordenada Urbana, el año 2022 cerró con más de 230.000 viviendas vendidas en todo el país, donde 168.224 fueron viviendas de interés social (72 %) y 66.368 fueron viviendas No VIS (28 %).

Incrementos en subsidios de vivienda:

Las viviendas VIS son aquellas que tienen un tope de 135 a 150 SMLMV, por lo que las personas que ganen hasta $2,320.000 mensuales, podrán acceder a un subsidio de hasta $34,8 millones de pesos. Asimismo, para los beneficiarios que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos, el tope máximo ya no será de $4 millones, sino de $4,6 millones ($4.640.000) y el subsidio subirá desde $20 millones hasta $23,2 millones.

En el caso de los subsidios para las viviendas VIP, las cuales tienen como precio tope 90 SMMLV, o sea, $104.400.000. Los ingresos no pueden superar los $2.320.000 (2 SMMLV) y se debe tener, como mínimo, el 5 % del valor de la vivienda. ($5.200.000 aproximadamente), contar con un crédito pre-aprobado por el valor restante, no haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda y no haber sido inhabilitado por presentar documentación falsa.

Cabe resaltar que, la vivienda No VIS es una ayuda financiera a la tasa de interés de los créditos de vivienda nueva o leasing habitacional, pero el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la continuidad de este subsidio.

Por otro lado, según Camacol, se proyecta para este nuevo año la venta de alrededor de 250.133 viviendas, obteniendo un crecimiento del 6,6 % frente a las vendidas en el 2022. De estas, 177.027 serían viviendas de interés social, mientras que 73.106 serían viviendas No VIS.

Ante esto, el portal inmobiliario Finca Raíz recomienda que para iniciar este proceso de compra de vivienda se debe tener en cuenta:



Fijar un objetivo concreto.

Definir un presupuesto real.

Establecer un porcentaje para ahorro.

Buscar opciones de financiación como créditos o subsidios.

Crear una mentalidad de ahorro.

