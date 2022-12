Así reaccionan dirigentes de la costa por aplazamiento de venta de Electricaribe

El gobernador de Bolívar, el alcalde Barranquilla y alcalde encargado de Cartagena se pronunciaron tras la decisión.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos informara que la venta de Electricaribe se aplazará hasta el próximo año, varios políticos reaccionaron a esta noticia.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, dijo entender la decisión tras la caída de la Ley de Financiamiento.

“Aspirábamos a que esta pesadilla llamada Electricaribe pudiera terminar este año, pero entendemos las razones que nos ha dado la Superintendencia de Servicios Públicos. La doctora Natasha Avendaño y yo mal haríamos en no entender esa situación frente a la realidad de la caída de la Ley de Financiamiento y a la necesidad de poner nuevas fechas y dar garantías a los operadores interesados", expresó el gobernador.

Turbay también le pidió a la bancaria parlamentaria el acompañamiento al Gobierno Nacional para agilizar ese trámite.

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano también consideró que esta decisión es oportuna. En diálogo con BLU Radio manifestó que es "necesario darle la mayor certidumbre al proceso" de escogencia del nuevo operador de energía.

"La Ley de Financiamiento tenía varios componentes que hubiesen facilitado esta elección, como lo de las tarifas especiales o el descuento del IVA a los bienes de capital, pero al no estar vigente todo eso, pues se crea una incertidumbre, porque no se sabe si se va a aprobar o no esa Ley", dijo el gobernador Verano.

Le puede interesar: Gobierno aplaza venta de Electricaribe para 2020

Por su parte, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, se mostró preocupado tras aplazar la venta de Electricaribe.

"Manifestamos nuestra preocupación, ya se había producido un aplazamiento en el mes de septiembre y esto lleva a que los usuarios puedan seguir sufriendo los cortes de energía y demoras en atención de los daños. Requerimos una atención de fondo”, puntualizó.

En este sentido también se pronunció el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien a través de su cuenta en Twitter cuestionó la decisión.

"Es muy triste que el Caribe siga teniendo el peor servicio de energía del país y, justo cuando se asomaba una solución, queda otra vez postergada. La gente buena del Caribe unido no merece seguir padeciendo un servicio tan malo, mientras las soluciones se demoran cada vez más", trinó el mandatario barranquillero.

Es muy triste que el Caribe siga teniendo el peor servicio de energía del país, y justo cuando se asomaba una solución, queda otra vez postergada. La gente buena del #CaribeUnido no merece seguir padeciendo un servicio tan malo, mientras las soluciones se demoran cada vez más. — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 5, 2019

