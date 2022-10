Asofondos pide reforma pensional que elimine subsidios a pensiones altas

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, advirtió la necesidad de presentar una reforma pensional “urgente” que elimine los subsidios a las altas pensiones públicas.



"Se requiere un estudio riguroso respecto al monto de las pensiones altas que no deberían recibir los subsidios que pagamos todos los colombianos con los impuestos, pero, por ejemplo, las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales deberían entrar en esa reforma", señaló.



Montenegro reveló que en la actualidad el hueco pensional ya representa el 4 % del Producto Interno Bruto del país, lo que significa un valor nominal de $38 billones de pesos.



A modo de ejemplo, Montenegro, señaló que con este monto el país se podría construir cuatro veces un Canal de Panamá, pero lo que es aún más grave es "que se está comiendo el 30 % de los recaudos tributarios del gobierno".



"Tarde o temprano hay que revisar el altísimo gasto pensional, porque si no vamos a tener que seguir subiendo el IVA para financiar las pensiones en Colombia", aseguró Montenegro.



Precisó que esta reforma deberá presentarse con urgencia a más tardar con la entrada del próximo gobierno porque el sistema ya no es sostenible.



Finalmente, agregó que, en la actualidad, 1.9 millones de personas hace parte del régimen de prima medias o pública, que es el que se debe revisar.