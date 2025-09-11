El sistema financiero colombiano está viviendo un giro importante hacia el crédito inteligente, impulsado por la automatización y el uso de inteligencia artificial. Esta transformación no solo redefine la manera en que se aprueban los préstamos, sino que también tiene un impacto directo en la inclusión financiera y en la reducción de la demora.

De acuerdo con un reciente informe de TransUnion, por primera vez en más de dos años las tarjetas de crédito mostraron un crecimiento positivo, con un aumento del 39 % en los segmentos de mayor riesgo. Al mismo tiempo, la mora de más de 60 días disminuyó en todos los productos crediticios durante el segundo trimestre de 2025, con caídas destacadas en microcréditos y tarjetas de crédito.

Automatización y datos en tiempo real transforman la aprobación de préstamos en Colombia Foto: ImageFx

Los expertos coinciden en que la automatización ha sido clave en esto. Gracias a motores de decisión y análisis de datos en tiempo real, hoy los préstamos pueden aprobarse en segundos, evaluando información no solo bancaria, sino también de otros sectores. Esto permite que perfiles antes excluidos del sistema financiero, como trabajadores informales o jóvenes sin historial crediticio, puedan acceder a productos diseñados a su medida.

En un país donde solo el 35,5 % de los adultos cuenta con un crédito formal, el reto está en ampliar las oportunidades sin aumentar los riesgos. Según especialistas, la implementación de herramientas de inteligencia artificial y de finanzas embebidas, que integran pagos, seguros y préstamos en plataformas digitales, marca un camino para ofrecer créditos más justos y transparentes.

La apuesta por el crédito inteligente no solo busca eficiencia para los bancos, sino también convertirse en un aliado para millones de colombianos que aún están por fuera del sistema financiero.