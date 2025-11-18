Beneficios de pensionados a la hora de retirar en cajeros: les ayudan a ahorrar buena plata

Para miles de pensionados en Colombia, el día de cobro es uno de los más importantes del mes. Y aunque muchos prefieren retirar en efectivo para manejar mejor sus gastos, no todos saben que existen beneficios exclusivos que pueden ayudarles a ahorrar cada vez que utilizan un cajero automático. Las entidades bancarias, por norma y por servicios especiales, han establecido alivios diseñados especialmente para esta población, los cuales aplican según el banco donde se tenga la cuenta de nómina pensional.

Uno de los principales beneficios es la posibilidad de retirar la mesada sin costo adicional en cajeros de la misma red bancaria. Esto ocurre con mayor frecuencia en grupos como Aval, donde los usuarios pueden hacer retiros gratuitos y, en muchos casos, sin límites dentro de su propia red de cajeros. Esta medida evita cargos extra que pueden reducir parte de los ingresos mensuales, en especial para quienes realizan varios retiros al mes.

Pensionado Foto: creada con Grok

¿Qué beneficios tienen los pensionados al retirar en cajeros?

Además de los retiros gratuitos, varias entidades financieras han eliminado la cuota de manejo para las cuentas destinadas a pagos pensionales. Incluso si la cuenta no se utiliza con frecuencia, el pensionado no verá ese cobro mensual que normalmente aplica a otros usuarios. Esta exoneración representa un alivio importante, pues evita que el dinero de la pensión se reduzca por costos administrativos.



También es común que los pensionados tengan transferencias gratuitas a cuentas del mismo banco y que sus productos estén exentos del impuesto del 4×1.000, siempre que cumplan con los topes establecidos por la ley para la exoneración. Este beneficio permite mover el dinero sin preocupación por perder parte del ingreso a causa de impuestos bancarios.



Otros alivios financieros exclusivos para pensionados

Las cuentas pensionales, al igual que las demás cuentas de ahorro del sistema financiero, están protegidas por el seguro de depósitos de Fogafín, que garantiza los ahorros hasta un monto definido en caso de que el banco enfrente dificultades. A esto se suma el acceso a servicios digitales, retiros gratuitos diarios hasta cierto límite y productos pensados para facilitar la gestión del dinero sin necesidad de acudir a una oficina.

Es decir, los pensionados en Colombia cuentan con beneficios diseñados para proteger su mesada y facilitar sus trámites. Aprovechar estas ventajas no solo ayuda a ahorrar, sino también a tener un manejo financiero más tranquilo y seguro mes a mes.