Aliste el bolsillo: nuevo incremento en los servicios públicos

La elevada inflación pone cada vez más presión a las empresas de servicios públicos , que pasaron de hacer un solo incremento al año a por lo menos tres en este 2022.

De acuerdo con la ley de servicios públicos, cada vez que el país acumula un 3 % de inflación, las empresas de agua, luz y gas deben subir tarifas a sus usuarios. Sin embargo, el proceso no es automático y, entre la acumulación y el alza, las empresas deben hacer varias cosas incluyendo publicar avisos en la prensa.

Por ejemplo, la acumulación de la inflación a febrero se sintió en mayo y la acumulación de mayo todavía no ha llegado a las facturas de los hogares.

“La ley 142 y 143 dice algo: “No puede poner en riesgo financiero las empresas, ¿qué significa eso? Que usted no puede comerse lo que tiene que trasladar a la tarifa””, explicó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

Sánchez también asegura que las empresas del sector no están cómodas con la situación ya que puede afectar el negocio y el consumo. Sin embargo, muchas tenían ‘represados’ los incrementos de tarifa que no se hicieron en la primera parte de la pandemia y otras no tienen el músculo financiero para financiar incrementos más graduales.

El gremio espera que una vez llegue el nuevo gobierno se pueda abrir la discusión sobre mínimos vitales de los servicios públicos financiados por el Estado, lo que aliviaría el bolsillo de los consumidores.

