Caja de Compensación da noticia que emociona a afiliados: ahora podrán tener más plata

Compensar sigue moviendo fichas para que más de sus afiliados puedan acceder a financiación justa y segura. La caja de compensación anunció una nueva emisión de titularización por 90.000 millones de pesos, respaldada por su cartera de crédito de libranza.

Esta operación, dirigida al mercado de valores, hace parte de un plan ambicioso de emisiones para los próximos cinco años, con el que buscan ampliar las oportunidades de crédito formal y combatir la dependencia de préstamos informales.

La operación no es solo un movimiento financiero: cuenta con calificación AAA por parte de Fitch Ratings, lo que respalda la solidez y el buen desempeño de su portafolio. Además, tiene un sello social ESG, alineado con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades e igualdad de género.



Inclusión financiera con sello social

El impacto de este tipo de iniciativas ya se ve reflejado en las cifras. En lo que va de 2025, Crédito Compensar ha desembolsado cerca de 270.000 millones de pesos, con un enfoque muy claro: el 83 % ha ido a afiliados que ganan menos de cuatro salarios mínimos y el 50 % a mujeres. Así, la entidad busca no solo impulsar la economía familiar, sino también cerrar brechas históricas de acceso al crédito.

Afiliados a Compensar Foto: montaje Blu Radio

Diego Godoy, gerente de Planeación de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar, resaltó que esta operación “moviliza recursos para financiar los proyectos de vida de miles de afiliados con condiciones justas y solidarias”. Subrayó que la calidad de los activos titularizados genera confianza y valor para los inversionistas, garantizando que los beneficios se mantengan en el tiempo.



La única caja de compensación en el mercado de capitales

Carlos Andrés Rodríguez, director de la misma unidad, recordó que Compensar es la única caja de compensación del país que participa en el mercado de capitales con instrumentos de fondeo innovadores y con propósito social. La meta para este año es clara: alcanzar 180.000 créditos desembolsados, en su mayoría para personas de categorías A y B, que tradicionalmente encuentran barreras en el sistema bancario formal.

Para estos afiliados, los modelos propios de evaluación de Compensar abren una puerta que muchos bancos mantienen cerrada. Con este tipo de operaciones, la entidad no solo fortalece su liderazgo como plataforma de bienestar integral, sino que también ayuda a que miles de familias accedan a mecanismos de financiación que mejoren su calidad de vida.

