Dian lo puede imputar penalmente por esta práctica; van por más de 11.000 contribuyentes

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha anunciado una ofensiva sin precedentes contra la evasión fiscal, informando que 11.477 contribuyentes serán imputados penalmente en las próximas horas.

Se estima que estos evasores habrían incurrido en el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, dejando de consignar al Estado recursos que ascienden a $697.000 millones.

La medida se fundamenta en el artículo 402 del Código Penal, y los implicados habrían omitido la consignación de dineros recaudados por concepto de Retención en la Fuente, Impuesto sobre las Ventas (IVA) o Impuesto Nacional al Consumo (INC).



Proceso penal inevitable y sin beneficios de la Dian

Estos contribuyentes habían sido previamente citados durante la Jornada Nacional de Cobro de la Dian en junio, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Dicha jornada representaba la "última oportunidad para extinguir la acción penal mediante el pago total de la deuda y los intereses respectivos".

Lamentablemente, más de once mil personas dejaron pasar esta posibilidad, lo que significa que el proceso penal "continuará sin suspensión y sin posibilidad de beneficios judiciales adicionales", según afirmó Luis Eduardo Llinás Chica, director general (e) de la Dian.

La administración tributaria ha recordado que la norma contempla penas de prisión que oscilan entre 48 y 108 meses (4 a 9 años), además de multas equivalentes al doble de lo no consignado, que pueden alcanzar hasta $50.794 millones.

Esta sanción aplica no solo a quienes omitan recaudar, sino también a las personas naturales encargadas de estas funciones en sociedades y otras entidades. Llinás Chica enfatizó que "los impuestos recaudados no son de libre disposición" y que "apropiarse de ellos o no trasladarlos al Estado constituye una conducta penalmente sancionable".

Publicidad

La Dian ha dejado claro que sus acciones contra el incumplimiento tributario serán de ahora en adelante "más intensas y permanentes", dejando atrás las jornadas de cobro concentradas en una sola semana al mes. Para julio, la entidad tiene previstas acciones contundentes, que incluyen:



11.000 visitas a contribuyentes con una cartera objetivo cercana a los $1,3 billones .

. La implementación de 6.140 medidas cautelares, abarcando embargos de bienes, cuentas, facturas y acciones, por un valor estimado de $1,2 billones .

. La emisión de 1.830 resoluciones de embargo de créditos basadas en el Sistema de Facturación Electrónica, buscando recuperar aproximadamente $400.000 millones .

. El envío de insumos a la Unidad Penal para denunciar obligaciones por un total de $185.000 millones ante la Fiscalía General de la Nación.

Durante la jornada de junio, 3.690 contribuyentes sí atendieron el llamado de la Dian, lo que permitió a la entidad gestionar la recuperación de una cartera que supera los $730.646 millones.