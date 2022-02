“No hemos cobrado ni estamos pensando hacerlo”: Nequi desmiente que se tenga que pagar por retiros

María del Pilar Correa, gerente de producto de Nequi, habló sobre las quejas de algunos clientes sobre el supuesto cobro de $ 6.000 para sacar dinero de los cajeros, a raíz de denuncias en redes sociales por parte de afectados. Sobre la misma situación también se pronunció Margarita Henao, presidente de DaviPlata.

"Nequi sigue siendo gartuito, desde que empezamos con este sueño de transformar el sistema financiero hace más de cinco años ya, ofrecimos un corazón gratuito: no cuotas de maenjo, no costos transaccionales por usar, enviar y sacar tu plata. Seguimos sin cobrar, es muy importante que todos los usuarios o clientes que han tenido dificultades hagan el debido proceso, que es comunicarse con nuestros canalaes de atención. No cobramos por retiro de cajeros ni en corresponsales", sostuvo Correa.

“También hemos recibido a través de nuestros canales alertándonos de malas prácticas en los puntos físicos donde las personas pueden retirar, en todos nuestros canales recoerdamos que son gatuitos. No estamos cobrando ni estamos pensando hacerlo”, añadió.

De acuerdo con Correa, los afectados deben suministrar dirección de los puntos para tomar los correctivos, ya que los aliados incurren prácticas que no están autorizadas.

Sobre el caso también se pronunció Margarita Henao, CEO / presidente de DaviPlata. Según la ejecutiva

“Es absolutamente gratuito, esta es una oferta d valor que empezó hace 10 años, cuando no era normal no cobrar. Desde el comienzo esa fue una decisión clarísima, pensamos que ese era un atributo en el propósito de bancarización”, declaró Henao.

“No cobramos ni por hacer las transacciones ni por pasar plata a otro celular o banco. Tampoco por hacer retiro de cajeros ni corresponsales”, aclaró la presidenta de DaviPlata.