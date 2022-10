Transportadores en Barranquilla, inconformes con aportes para mantener Transmetro

Transportadores independientes y conductores de buses de servicio público en Barranquilla expresaron su molestia ante los aportes que están obligados a realizar al Fondo de Estabilización Tarifaria, el cual mantiene el Sistema de Transporte Masivo, Transmetro.



El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) fue creado en 2016 entre 26 empresas transportadoras que se han agrupado con miras hacia la integración del transporte público en Barranquilla.



El objetivo del FET es garantizar la sostenibilidad de Transmetro, logros que según reporta el sistema, se han podido alcanzar en dos años y cinco meses.



Transmetro indicó que, hasta diciembre de 2018, se recaudaron 41.000 millones de pesos, dinero que, afirman, se ha visto reflejado en la recuperación de buses, la optimización de la operación y el aumento de la calidad del servicio.



Sin embargo, los transportadores y dueños de buses dicen que la plata recaudada en realidad no ha arrojado los beneficios que deberían. Así lo afirmó el abogado Antonio Bohórquez, representante de transportes independientes y conductores de buses.



“Los miles de millones de pesos que creemos que han sido 80.000 y no 41.000 como se ha venido planteando, se convierte en la tarifa más alta del país, proporcionalmente hablando, en un escenario donde no existe la calidad que se prometió para efectos de que el Transmetro tuviera más estaciones y mejores buses que no impactaran el medio ambiente”, afirmó Bohórquez.



Los conductores y propietarios de buses agregaron que este aporte al fondo tarifario les ha representado disminuciones en sus ganancias.



“Los aumentos que se han hecho aparentemente beneficiarían a los conductores, pero no se reflejan en ellos porque se ha proyectado a que vayan hacia el Fondo de Estabilización Tarifaria”, finalizó el abogado Antonio Bohórquez.