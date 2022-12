Cámara no conoce texto de reforma tributaria aprobado en Senado para conciliación

El representante a la Cámara y presidente de la Comisión Tercera, Hernando Padauí, habló en Mañanas BLU sobre la unificación de los textos de la reforma tributaria.



Cabe señalar que Padauí es uno de los conciliadores que llegará a Bogotá para unificar los textos de la reforma tributaria.



“Aún no tenemos el documento final de Senado y lo estamos esperando porque desde anoche nos dijeron que lo enviarían desde la Comisión Tercera”, dijo.



El congresista señaló, además, que tienen conocimiento que hay diferencias grandes entre las cuales se encuentra el tema de aportes a pensionados, el impuesto a las motocicletas, las zonas francas, entre otros.



Padauí recordó que en la Cámara de Representantes no se aprobó el tema concerniente a las zonas francas.



“Hemos sido cautelosos y hemos dejado en el proyecto de la reforma claro los temas como concesiones viales porque hay que respetar el régimen en el cual se movieron dichas concesiones en el momento de adquirirlas o implementarlas”, añadió.



“Aquí hay dos opciones: o se aprueba el texto del Senado, que si no tiene la advertencia quedará así, o se escoge el texto de la Cámara, con el régimen actual vigente, no un nuevo régimen tributario”, puntualizó.