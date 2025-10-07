Cambian horarios en Bancolombia: ¿qué tiene que ver la reforma laboral?

Desde el pasado lunes 6 de octubre, Bancolombia reveló que sus sucursales empezarán a operar bajo un nuevo horario. Aunque el cambio parece menor, en realidad representa un paso importante en la transformación del sistema financiero del país, pues responde al auge de los canales digitales y a las nuevas condiciones que trae consigo la reforma laboral.

El banco más grande de Colombia redujo su jornada de atención, que antes superaba las 4:00 p.m. entre semana y los sábados hasta las 3:00 p.m. Ahora, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, el horario será el siguiente:



En Bogotá, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el resto del país, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Algunas oficinas mantendrán jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía. Los sábados seguirán funcionando, pero con horario reducido, hasta la 1:00 p.m.

Ante las reacciones que ha generado el anuncio, un vocero de Bancolombia explicó: “Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades, unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país. Es importante recordar que la entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente”.

¿Tiene algo que ver la reforma laboral con el cambio de horario?

Aunque el ajuste está relacionado con la transformación tecnológica, los factores laborales también han influido. Si bien la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro aún no incide directamente, la Ley 2101 de 2021, sancionada durante el gobierno de Iván Duque, sí ha tenido efectos en las jornadas laborales.

Esta norma redujo progresivamente la jornada semanal de 48 a 42 horas, lo que ha obligado a las empresas del país a reorganizar sus turnos. En ese sentido, Bancolombia estaría adecuando sus horarios para cumplir con la ley y evitar sobrecostos por horas extra, recargos nocturnos o trabajo dominical, según se explicó en Mañanas Blu.

Además, la normativa permite en algunos casos jornadas de 36 horas semanales sin recargos, lo que ha llevado a bancos, almacenes y otras entidades a rediseñar sus esquemas de trabajo. Por ello, el cambio de horario en Bancolombia no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia impulsada tanto por la digitalización como por las nuevas reglas laborales.

El banco aseguró que evaluará continuamente el nuevo modelo para garantizar que sea la mejor opción para sus clientes, aunque todo apunta a que el sistema financiero colombiano se dirige hacia una operación más digital, especialmente tras la llegada del sistema de pagos Bre-B el pasado 6 de octubre.



¿Medida de Bancolombia transforma el modelo de los bancos?

La decisión también refleja el cambio de hábitos de los colombianos, que cada vez visitan menos las oficinas físicas. Hoy, la mayoría de las transferencias, pagos de servicios, solicitudes y trámites se hacen desde el celular o el computador.

Este cambio se aceleró durante la pandemia, cuando los usuarios se acostumbraron a los servicios virtuales. Además, el uso del efectivo ha disminuido, lo que ha fortalecido el papel de las billeteras digitales como Nequi y DaviPlata.

Con el nuevo horario, Bancolombia busca adaptarse a esta realidad y ofrecer un modelo de atención más eficiente, combinando la cercanía de sus oficinas físicas con la agilidad de sus canales digitales.