Nuevos horarios de Bancolombia: cambian jornadas en Bogotá y el resto del país

Con más de 17 millones de usuarios activos, Bancolombia, el banco más grande del país y una de las entidades financieras con mayor número de clientes en Colombia, anunció un ajuste en los horarios de atención de sus sucursales físicas a partir del 6 de octubre de 2025.

Los cambios, que comenzaron a aplicarse desde el lunes, buscan responder tanto a la evolución en los hábitos de los usuarios como a las nuevas dinámicas laborales que rigen en el país.



¿Cuáles son los nuevos horarios de Bancolombia?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las oficinas de Bancolombia atenderán:



De 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en Bogotá

De 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde resto del territorio nacional

Algunas sedes mantendrán jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía, dependiendo del tipo de oficina. En cuanto a los sábados, las sucursales que operaban ese día continuarán haciéndolo, aunque con horario reducido: de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El anuncio representa un cambio respecto a la jornada que anteriormente se extendía en algunas oficinas hasta las 5:00 p.m. y los sábados hasta las 3:00 p.m.

Sin embargo, en los últimos años el banco ya había disminuido progresivamente la operación presencial durante los fines de semana.



Bancolombia reiteró que la entidad mantiene una “amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios” en todo el país, a través de los cuales continuará acompañando a los usuarios de forma permanente.

En su comunicado oficial, el banco aseguró que “este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción y experiencia para los colombianos”, lo que sugiere que los nuevos horarios podrían volver a ajustarse en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen las necesidades de los clientes.



¿Por qué cambiaron los horarios en Bancolombia?

Según explicó la entidad a Mañanas Blu, la modificación está directamente relacionada con el comportamiento actual de sus clientes, junto con la reforma laboral.

“El contexto son los cambios de comportamiento de los clientes, pero también las dinámicas laborales, porque tenemos que adaptar nuestros colaboradores a las normas”, indicó un vocero de Bancolombia a Blu Radio.

En la misma línea, el banco precisó en su comunicado que esta decisión busca “operar de una manera más organizada, escuchando las necesidades de los clientes” y ajustándose a la forma en que los usuarios hoy realizan sus transacciones.

Actualmente, gran parte de los colombianos utilizan canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, lo que ha reducido la necesidad de acudir personalmente a una oficina.

De hecho, la decisión de Bancolombia también va de la mano con un fenómeno que responde a una transformación generacional: los nuevos clientes prefieren realizar sus trámites desde el celular o el computador, sin necesidad de desplazarse a una sucursal.

¿Qué tiene que ver la reforma laboral?

Además del cambio en los hábitos de consumo financiero, Bancolombia reconoció que las nuevas regulaciones laborales también influyeron en la decisión.

“Tenemos que adaptar nuestros colaboradores a las normas”, explicó la fuente interna, en referencia a los ajustes derivados de la reforma laboral, y la reducción de la jornada semanal de trabajo en Colombia.

Este escenario ha llevado a que diversas empresas, incluyendo entidades financieras, revisen la distribución de horarios y turnos del personal para cumplir con la legislación vigente sin afectar la atención al público.