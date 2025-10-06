A partir del 6 de octubre cambiarán las transferencias en Bancolombia, Davivienda y todos los bancos

A partir de este, lunes 6 de octubre, los colombianos comenzarán a notar un cambio en la forma en que envían y reciben dinero. Las tradicionales transferencias entre bancos, que durante años exigieron ingresar largos números de cuenta, seleccionar entidades y confirmar datos, pasarán a un sistema mucho más ágil y casi inmediato.

Este cambio será posible gracias a la entrada en funcionamiento del nuevo esquema de pagos Bre-B, una red interoperable impulsada por el Banco de la República que busca conectar a todo el sistema financiero del país bajo una misma infraestructura.



¿Qué cambiará con Bre-B?

Con la implementación de Bre-B, transferir dinero ya no dependerá de recordar o copiar el número de cuenta del destinatario. En su lugar, los usuarios podrán usar una “Llave”, un identificador personal que reemplaza los datos tradicionales y permite mover recursos entre entidades de forma casi instantánea.

Bre-B se estrena masivamente este lunes Foto: Banco de la República / Image Fx

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que este nuevo esquema reducirá al mínimo la fricción en las transacciones diarias. Durante el Congreso de Confecámaras, en Cartagena, confirmó que el sistema está listo para su lanzamiento y que las pruebas piloto demostraron una adopción sólida por parte de las entidades financieras y de los usuarios.

Con Bre-B, los usuarios dejarán de depender del número de cuenta para recibir dinero. En su lugar, cada persona podrá registrar una Llave, un identificador único que reemplazará los datos bancarios tradicionales.



Cuáles serán las llaves

Esa Llave puede configurarse directamente desde la aplicación o portal de cada banco, y puede ser:



El número de celular.

El número de cédula.

El correo electrónico.

Un código alfanumérico personalizado.

¿Qué bancos y entidades funcionarán con Bre-B?

El impacto será inmediato. Desde el lunes, quienes utilicen Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco de Occidente, Banco AV Villas y otras entidades podrán activar su Llave y empezar a enviar dinero a cualquier cuenta en Colombia sin importar el banco receptor.



El Banco de la República informó que, antes de su lanzamiento masivo, más de 32 millones de personas naturales y jurídicas ya habían registrado sus Llaves Bre-B, lo que anticipa una rápida adopción del sistema.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

Además, 134 entidades del sector solidario, como cooperativas y fondos de empleados, se han sumado a la red, extendiendo el alcance del servicio a todos los rincones del país.

El lanzamiento masivo de Bre-B incluye una amplia red de bancos, cooperativas y billeteras digitales. Estas son algunas de las entidades más relevantes que harán parte del sistema:



Principales bancos:

Bancolombia

Davivienda

Banco de Bogotá

BBVA

Banco de Occidente

Banco Agrario

Banco AV Villas

Banco Falabella

Banco Finandina

Banco Popular

Banco Caja Social

Scotiabank Colpatria

Banco Serfinanza

Banco Mundo Mujer

Banco GNB Sudameris

Banco Itau

Billeteras y plataformas digitales:

Nequi

Daviplata

Lulo Bank

Movii

RappiPay

NU Colombia (NuBank)

Dale (Aval Soluciones Digitales)

Powwi

Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos:

CredibanCo

Redeban

Servibanca

Transfiya

Visionamos

El Banco de la República calificó este avance como uno de los hitos más importantes del sistema financiero colombiano. Según la entidad, el proyecto busca que los pagos electrónicos se vuelvan tan simples como enviar un mensaje de texto, eliminando demoras y reduciendo los costos de transacción.

“El proceso de preparación y los pilotos han sido muy exitosos, destacando la robusta adopción que ha tenido el sistema hasta el momento”, aseguró Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.