El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, afirmó en Mañanas Blu que su partido está de acuerdo con un ajuste en el impuesto a la cerveza, los licores y los cigarrillos dentro de la discusión de la Ley de Rescate Fiscal, pero advirtió que el aumento debe ser más moderado que el planteado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según dijo, el Ejecutivo busca recaudar 10 billones de pesos por esta vía, mientras que la propuesta de su colectividad llegaría a unos 7 billones.

"Yo creo que cabe un ajuste", respondió Uribe al ser consultado sobre un nuevo impuesto al consumo de cerveza. El exmandatario explicó que lo estudiado por su partido es "un ajuste que puede ser en todos estos licores, cerveza, cigarrillos, que puede subir a 6 billones y medio a 7 billones".

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Impuesto a la cerveza: la "línea roja" del Centro Democrático

Uribe reconoció que un mayor gravamen a la cerveza afecta el consumo popular, aunque admitió que el Gobierno tiene argumentos para plantearlo. "El Gobierno también ha mostrado unas tablas que nosotros tenemos que respetar, de que el precio de la cerveza en Colombia es relativa, comparativamente bajo", señaló.

Sin embargo, marcó distancia frente a la meta oficial: "Nosotros no podemos estar de acuerdo con que se pretenda por ese concepto recaudar 10 billones". Para el expresidente, el límite del nuevo tributo debe fijarse en el punto en que no empuje a los consumidores hacia la ilegalidad. "¿Cuál es la línea roja? Aquel punto del impuesto que estimula más el contrabando, la adulteración, la informalidad", explicó.



El líder del Centro Democrático no precisó cuál sería la tarifa que defenderá su bancada. "No me atrevo a decirlo aquí", indicó, y anunció que se reuniría con la subcomisión del partido que estudia el tema. Detalló que la propuesta contempla aumentar "mucho menos" el recaudo por cerveza que lo planteado por el Ejecutivo y subir "prudentemente" el del vino y el de los licores, cuyas rentas corresponden a los departamentos.

El proyecto del Gobierno sube los impuestos a cigarrillos, vapeadores, licores, cervezas y bebidas azucaradas, con destino a la financiación de la salud, una medida que ya generó preocupación en el comercio por el precio de licores y cerveza a pocas semanas de las festividades de fin de año. bluradio

Diferentes tipos de cerveza Foto: Meta IA, referencia

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Apuestas en línea, Airbnb y paquetes del exterior: los otros impuestos que propone el uribismo

Uribe enumeró otras fuentes de recaudo que, a juicio de su partido, no son recesivas ni afectan la inversión privada. La primera es cobrar el 19 % de IVA a los alojamientos tipo Airbnb, igual que a los hoteles: "En Colombia hoy hay más Airbnb que hoteles", afirmó.

También propuso gravar los paquetes del exterior de menos de 200 dólares. Según el expresidente, hasta julio habían ingresado 104 millones de estos envíos sin pagar impuestos, por lo que su partido plantea cobrarles IVA y, cuando provengan de países sin acuerdo comercial con Colombia, también arancel.

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En cuanto a los juegos de azar, distinguió entre las máquinas de los locales, los llamados juegos localizados, y las plataformas de apuestas en línea. Sobre las primeras advirtió que un gravamen excesivo podría multiplicar las máquinas ilegales: "Hay que gravarlo. Pero no los tiremos a la informalidad". Sobre las segundas fue tajante: "Eso hay que gravarlo (…) en el país, una gran posibilidad de recaudo, y eso no es recesivo ni afecta a la inversión en Colombia".

A esto sumó un recaudo de al menos un billón de pesos provenientes de las cajas de compensación, un punto en el que, según dijo, la congresista Claudia Margarita Zuleta trabaja en un acuerdo.

4x1000 e ICA descontables del impuesto de renta

Uno de los puntos que más destacó Uribe es la propuesta de que lo pagado por gravamen a los movimientos financieros (4x1000) y por impuesto de industria y comercio (ICA) pueda descontarse del impuesto de renta. Con un ejemplo, explicó que si un contribuyente pagó 100 pesos entre ambos tributos y debe 200 de renta, solo pagaría 100.

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Según el expresidente, la medida incentivaría la formalización, pues quien quiera acceder al descuento tendría que formalizarse. Citó estimativos según los cuales hay 3 billones de pesos de 4x1000 no formalizados. "Colombia grava hechos económicos sin saber si hay utilidad o no (…) Lo que hay que hacer es gravar la utilidad", sostuvo.

El borrador también plantea eliminar el impuesto al patrimonio, que según Uribe pasó de recaudar 3 billones a apenas 1 billón, y eliminar el impuesto de timbre. Para compensar la caja del Gobierno, mencionó la idea del asesor Santiago Pardo de emitir de manera transitoria bonos negociables que contablemente no sean deuda, sino anticipo de impuestos.

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Reducción del Estado: ahorro de hasta 50 billones

En materia de gasto, Uribe aseguró que los cálculos de su partido apuntan a un ahorro de hasta 50 billones de pesos por la reducción del tamaño del Estado, con un efecto de entre 7 y 12 billones en el primer año. La propuesta incluye recortar ministerios, fiduciarias, fondos, embajadas y consulados, reducir a la mitad la Contraloría, hacer una gran reducción en la Procuraduría y eliminar las contralorías departamentales y municipales, que según él cuestan 3 billones.

El exmandatario precisó que el ahorro vendría principalmente de compras y contratos de servicios, más que de despidos, y propuso mantener un retén social para proteger a madres cabeza de familia, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse. Frente a programas como Mi Casa Ya y el rescate del sistema de salud, Uribe los calificó como necesidades del país y los diferenció del gasto burocrático: "Una cosa es invertir en Mi Casa Ya y otra cosa es gastar en embajadas, consulados, 10 fondos, todas las fiduciarias".

Parafiscales y el futuro de la Ley de Rescate Fiscal

Sobre las cotizaciones parafiscales, el expresidente dijo que hay voluntad de aprobar un aumento de la cotización en salud para los empresarios, pero no a partir de trabajadores de un salario mínimo, como propone el Gobierno; señaló que se han mencionado umbrales de cuatro o cinco salarios.

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Uribe insistió en que el documento de su partido es un borrador, que comparte el diagnóstico del Gobierno sobre la grave situación económica y agradeció el retiro del IVA a la canasta familiar. Según sus cuentas, entre nuevos impuestos y ahorro, la propuesta se aproximaría a 17 o 20 billones de pesos, frente a los 38 billones que el Gobierno espera recaudar el primer año.

La discusión se da en medio de la advertencia del Ejecutivo de que excluir impuestos del proyecto obliga a buscar otras fuentes, y tras la conformación de mesas técnicas entre el Congreso y el Gobierno. El proyecto, de 106 artículos y cinco pilares, fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino. Aquí puede consultar las claves de la Ley de Rescate Económico. bluradio

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"Lo que le ayuda al Gobierno a resolver este problema es poner aceleradamente al sector privado a crecer", concluyó Uribe.

