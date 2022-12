Cierran clínicas odontológicas en Bucaramanga por crisis a causa del COVID-19

La crisis económica que ha generado la pandemia tiene de manos cruzadas al gremio de la odontología en Bucaramanga, al punto que han tenido que cerrar las puertas de sus negocios porque no tienen como responder con arriendos y pago a personal que allí labora.

Son cinco meses los que completan sin poder trabajar.

“Las clínicas están ubicadas en sitios exclusivos de Bucaramanga, pero muchos médicos no lanzan una voz de alerta o no piden a ayuda o no salen a protestar a las calles porque eso es algo vergonzoso. Son especialistas, personas mayores que les ha tocado desarmar los consultorios y terminan llorando ante todo lo que está pasando”, dijo José Alberto Díaz, integrante de este gremio.

Hasta el momento han sido cerrados más de 10 consultorios odontológicos porque las inmobiliarias no han recibido notificaciones de ayudar a los arrendatarios, por el contrario, se iniciaron cobros jurídicos y procesos de embargo.

“Esta situación nos va sepultar a más de uno. Yo he golpeado puertas en todos lados, en la Alcaldía de Bucaramanga, en la Gobernación de Santander y estamos pensando en ir con pancartas al centro de Bucaramanga a protestar y a pedir ayuda porque son muchas familias las que se están quedando sin trabajo, sin sustento”, agregó Díaz.

La situación del gremio de la odontología se terminó agravando porque las clínicas que podían abrir sus puertas lo hacían solo para emergencias médicas en medio de la crisis sanitaria que generó el COVID-19, por lo que ahora, varios meses después están pidiendo ayuda.