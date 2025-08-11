Publicidad

Colombia ahorrará más de 160 millones de dólares en intereses tras operación del MinHacienda

El país compró sus propios papeles de deuda aprovechando los 'descuentos' en el mercado internacional.

Foto: Ministerio de Hacienda
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: agosto 11, 2025 05:16 p. m.

El Gobierno nacional ahorrará unos 28 millones de dólares este año y unos 135 más en 2026 en el pago de intereses de la deuda pública, luego de una operación de manejo de deuda en la que el Ministerio de Hacienda compró su propia deuda en mercados internacionales.

Los papeles de deuda de Colombia vienen perdiendo valor en medio de la crisis fiscal y el Gobierno aprovechó esa coyuntura comprando papeles en descuento.

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA

"La República decidió darle prioridad a la recompra de los bonos más descontados, incluyendo los bonos globales en dólares con vencimiento en 2042, 2045, 2049, 2051 y 2061. En total, se recompraron bonos de estas referencias por USD 2.958 millones en nominal. La liquidación de la operación se llevará a cabo el jueves 14 de agosto de 2025", señaló la entidad.

Los recursos serán usados para el financiamiento de los presupuestos de 2025 y 2026, que en ambos casos tienen problemas de ingresos para la nación. Solo para 2026 hacen falta unos 26.3 billones de pesos que el Gobierno pretende recaudar a través de una nueva reforma tributaria que será llevada al Congreso en las próximas semanas.

