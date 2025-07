Las críticas del Comité de Regla Fiscal por modificaciones al plan financiero del Gobierno

"No existe una justificación válida para que, apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), se incremente el nivel de gasto y de déficit primario en 2026", con estas palabras el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le hace un durísimo llamado de atención al Gobierno por el cambio a última hora de las proyecciones de gastos para el próximo año. El martes, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2026 por 556.9 billones de pesos. Un presupuesto que va amarrado a una reforma tributaria de 26.3 billones de pesos que será llevada al Congreso en las próximas semanas.

El viernes pasado, el Gobierno solicitó el concepto del comité para modificar las proyecciones de déficit y el plan financiero del próximo año. El Carf dio un concepto negativo el domingo, pero ese concepto no es vinculante y por eso el Gobierno siguió adelante con lo que ya tenía planeado.

Según el Carf cambiar de planes sin explicaciones transparentes "refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país".

En diálogo con Mañanas Blu, Astrid Martínez, presidenta del Carf, habló sobre los reparos que tienen respecto al proceso de planeación fiscal. Martínez explicó que el CAR examinó la justificación del cambio y encontró que “los argumentos no son convincentes y porque tienen relación con cómo funciona toda la planeación fiscal”.

El gobierno argumentó la existencia de "gastos inflexibles que no estaban debidamente dimensionados", específicamente en el aseguramiento de salud y los subsidios de energía y gas, los cuales no estaban apropiados en la magnitud requerida para este año y no estaba claro cómo se incluirían en el presupuesto de 2026.

Otro argumento esgrimido por el gobierno fue la intención de crear espacio para la inversión, que "ha sido sacrificada permanentemente en este escenario de restricciones locales", con el fin de cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Publicidad

Sin embargo, el Carf precisó que su función no es entrar en el detalle de "en qué se gasta ni qué se debería". Respecto al Plan Nacional de Desarrollo, Martínez recordó que "el plan en plurianual de inversiones que acompaña el plan nacional de desarrollo deja muy claro que es indicativo y es sujeto a que se consiga la financiación prevista para ese plan de 4 años".

Este tipo de cambios abruptos, de un mes a otro, son vistos con preocupación por el Comité, ya que afectan la coherencia de la planeación fiscal.



La cifra alarmante del ajuste fiscal

Uno de los puntos más críticos señalados por el Carf es el incremento sustancial en el ajuste fiscal necesario para cumplir la meta de déficit del próximo año. Si hace un mes se estimaba un ajuste de 33 billones de pesos, con los nuevos pronósticos y el mayor gasto en el déficit primario, esta cifra ha escalado a 38 billones de pesos.

Es fundamental destacar que en estas estimaciones del CAR no se incluye la eventual aprobación de una reforma tributaria. La doctora Martínez fue enfática al afirmar: “No, si lo incluimos. En realidad, la diferencia entre nuestras cifras y las que las que presenta Hacienda tienen que ver con que ellos están incluyendo el recaudo por una posible reforma tributaria. Entonces, nosotros decimos, ‘No, no lo incluimos".

Publicidad

Esto significa que, si la reforma tributaria no se aprueba, la brecha para el ajuste fiscal sería aún mayor de los 38 billones de pesos previstos por el Carf.

La diferencia de 5 billones de pesos entre las cifras del Carf y las de Hacienda se explica en parte por la expectativa del gobierno de recaudar 3 billones de pesos con una posible reforma tributaria. Además, el Carf proyecta que el recaudo de 2025 será inferior a lo previsto en aproximadamente 8 billones de pesos, lo que "crea una base para el cálculo del presupuesto siguiente y explica algo así como 11 billones de pesos de la diferencia" en el ajuste fiscal. Sumado a esto, existen "algunas discusiones sobre otros rubros como rendimientos financieros" que contribuyen a la diferencia total.

Escuche aquí la entrevista: