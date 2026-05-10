Colombia Mayor inicia ciclo 4 de pagos: cerca de 3 millones de adultos mayores recibirán $230.000

Cada mes, la preocupación de muchas familias en Colombia es sobre cómo llegarán a fin de mes, pues algunas veces el dinero no alcanza. Por ello, desde que Prosperidad Social inició con sus programas, los beneficiarios esperan con ansias la fecha de pago de los subsidios.

En ese contexto, la entidad social anunció el inicio de pagos del ciclo 4 de Colombia Mayor, el cual tiene una inversión de $700.086 millones.

Cerca de 3 millones de personas podrán reclamar $230.000

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que a partir del 11 de mayo iniciará a nivel nacional la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa.

Los beneficiarios tendrán plazo para reclamar el pago de $230.000 hasta el miércoles 27 de mayo, serán cerca de 3 millones de personas mayores favorecidas durante este mes.



Es importante recordar que para acceder a este subsidio las personas deben ser mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, con el fin de proteger a los adultos mayores con mayores necesidades económicas en el territorio.



¿Cómo se entregarán los pagos del ciclo 4 de Colombia Mayor?

Para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, Prosperidad Social aplica criterios técnicos basados en registrados en el Sisbén IV y por medio de una base de datos hace un proceso de validación mediante el cruce de información con la Registraduría, Colpensiones y la Adres.

De acuerdo con la entidad social, en esta entrega también se beneficiarán 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas y a 16.954 bajo el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

La entrega se llevará a cabo mediante la modalidad de giro para todos los adultos mayores beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de un convenio conformado por la entidad y SuRed y SuperGiros.

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¿Cómo saber si va a recibir el subsidio?

Cada vez que a un adulto se le asigne un cupo en el programa la entidad territorial deberá informar por los medios registrados. De igual forma, el adulto podrá dirigirse a la Oficina del Adulto Mayor de la alcaldía de su municipio o solicitar la información a través de los canales de participación ciudadana definidos por Prosperidad Social.



¿Quiénes pueden inscribirse?

Para inscribirse el adulto mayor debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser colombiano.

• Haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional.

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• Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

• Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

