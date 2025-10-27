En vivo
Blu Radio  / Economía  / Colombia revisará cobros a las papas fritas de la UE tras fallo de la OMC

Colombia revisará cobros a las papas fritas de la UE tras fallo de la OMC

El país perdió parcialmente la pelea en la Organización Mundial de Comercio y aunque se demostró que sí hubo una investigación rigurosa, no se cumplieron los estándares del acuerdo Antidumping de la Unión Europea.

papas fritas
Colombia y UE se enfrentan en la OMC por medidas antidumping sobre patatas fritas congeladas / Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

En un nuevo capítulo del conflicto que mantienen desde 2018 Colombia y la Unión Europea por el precio al que la papa frita congelada del bloque entra al país, la OMC emitió un fallo que le da parcialmente la razón a Colombia, pero le ordena revisar los derechos antidumping.

"Acogiendo las observaciones del Grupo Especial, Colombia procederá a adelantar una revisión del proceso para verificar ese cumplimiento y, de ser necesario, adelantar las acciones a que haya lugar", señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

319524_Blu Radio // Papas fritas // Foto: AFP
Blu Radio // Papas fritas // Foto: AFP

Concretamente, la OMC consideró que los derechos antidumping fueron mal calculados, lo que incumple el tratado antidumping porque "ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para la Unión Europea de dicho Acuerdo".

Colombia cobra aranceles adicionales a las papas fritas congeladas provenientes de la Unión Europea porque considera que están llegando al mercado por debajo de los precios que indicaría una competencia leal, lo que estaría afectando gravemente a la industria nacional. Actualmente, el país aplica gravámenes que van del 2,42 % al 44,52 %, según la empresa fabricante.

Según el MinComercio, la Unión Europea verificó que la investigación sobre la importación de papa frita congelada hacia el país fue "transparente y verificable", cumpliendo los estándares de la OMC.

