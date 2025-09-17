Colpensiones dará 1.040 bonos de más de $ 2 millones a afiliados: así puede participar

El pasado 2 de septiembre, Colpensiones anunció un importante beneficio por la conmemoración de los 10 años de funcionamiento de las BEP (Beneficios Económicos Periódicos).

Se trata del lanzamiento de un sorteo denominado "Ahorrar para Ganar 2025", que para tranquilidad de sus participantes, está avalado por Coljuegos, y busca premiar a personas vinculadas al programa con la oportunidad de ganarse un bono.

Este bono, según señalaron desde Colpensiones, es de consumo para ser redimido en algunos de los grandes supermercados aliados del programa en distintas partes del país.

Fechas para participar en los sorteos del bono por más de $2 millones en Colpensiones

Desde la entidad han estipulado las fechas clave que debe tener en cuenta si quiere participar en el sorteo de los bonos de Colpensiones, que le evitaran tener problemas.



El primer sorteo se realizará el jueves 18 de septiembre de 2025, donde serán entregados 208 bonos. El segundo sorteo se realizará el sábado 20 de noviembre, donde se entregarán 312 bonos. El último sorteo se realizará el 22 de enero del 2026, donde serán entregados 520 bonos.

¿Quiénes pueden ganar un bono por más de $ 2 millones en Colpensiones?

Tenga en cuenta que cada 100.000 pesos que tenga ahorrados será una oportunidad de ganar. Además, si usted ahorra 400.000 pesos tendrá una oportunidad extra de ganar. Si ahorra el máximo monto del año (2.200.000), tendrá 38 oportunidades de ganar.

En el primer sorteo podrán participar las personas que hayan hecho ahorros desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto.

En el segundo sorteo podrán participar las personas que hayan realizado ahorros desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2025.

En el segundo sorteo podrán participar las personas que hayan realizado ahorros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además de los beneficios del bono, le ofrece la oportunidad de acceder a un seguro de vida completamente gratuito.

“En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro GRATUITAS entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró Paola Palmariny, vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano.



¿Qué son y cómo funcionan las BEPS en Colpensiones?

Los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) continúan vigentes como un programa de ahorro voluntario dirigido a quienes no alcanzan a cumplir los requisitos para una pensión de vejez.

Su funcionamiento sigue la lógica del aporte flexible, donde las personas ahorran lo que pueden, cuando pueden, y el Estado les otorga un subsidio adicional para consolidar un ingreso en la vejez.

Los Beps están disponibles para ciudadanos que, al llegar a la edad de retiro hayan acumulado un ahorro, sin necesidad de cumplir con semanas mínimas de cotización.