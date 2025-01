¿Cómo será la transición hacia el nuevo sistema pensional en Colombia? Asofondos responde

La nueva reforma pensional en Colombia, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, trae cambios significativos para los afiliados a fondos privados de pensiones. Aunque los miembros de estos fondos no deberán actuar de inmediato, tendrán opciones de cambio que podrán acceder cada seis meses.

La reforma afecta a alrededor de 400.000 personas que deberán tomar decisiones sobre su pensión en un plazo limitado. Además, la competencia se abrirá a la administración de los recursos de ahorro a largo plazo, lo que podría transformar la dinámica del sistema pensional colombiano.

Publicidad

El anuncio de la nueva reforma pensional generó una serie de interrogantes entre los ciudadanos sobre su implementación y los pasos a seguir. En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se discutieron los aspectos más relevantes de esta reforma, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

¿Quiénes se ven afectados por la reforma?

Aproximadamente 400,000 personas están en el radar de esta reforma, pues son aquellas que deben tomar decisiones en un límite de tiempo. Los que estén actualmente en fondos privados no tendrán que hacer nada, pero aquellos que deban hacer un cambio deberán estar atentos a los plazos.

Proceso de selección aleatoria

Velasco enfatizó que quienes no tomen decisiones podrían ser asignados aleatoriamente por el Gobierno a diferentes fondos de pensiones. Esto se implementará en caso de que los ciudadanos no se encuentren informados o no actúen a tiempo. Por lo tanto, es crucial revisar las opciones disponibles y actuar antes de los plazos establecidos.

Publicidad

Impacto en el sistema pensional y beneficios

Según la reforma, se abrirá la competencia en la administración de los recursos de ahorro a largo plazo, permitiendo que corredores de bolsa, aseguradoras y otras entidades puedan participar en el manejo de fondos pensionales. Sin embargo, se estima que los colombianos de ingresos medios y altos tendrán que aumentar su ahorro para mantener sus pensiones en niveles comparables a los que ofrecía la Ley 100.

Consideraciones para el ahorro individual

El doctor Velasco también abordó la importancia de que los jóvenes colombianos se concienticen sobre la necesidad de ahorrar para su futura pensión. Los fondos de pensiones continuarán ofreciendo productos de ahorro a largo plazo para ayudar a los afiliados a alcanzar sus objetivos financieros.

Expectativas sobre la Corte Constitucional

La incertidumbre en torno a la reforma persiste, ya que su implementación depende de la revisión de la Corte Constitucional. Se espera que la entidad se pronuncie antes de febrero de 2024 sobre la legalidad de la reforma y sus efectos sobre el sistema pensional. En caso de que la Corte decida suspender la aplicación de la reforma, las decisiones ya tomadas por los colombianos podrían verse afectadas.

Publicidad

Recurso adicional para resolver dudas

La ciudadanía puede obtener más información sobre la reforma a través de la página web "miplatamifuturo.com", donde hay respuestas a muchas preguntas frecuentes y recursos útiles para los ciudadanos interesados en su futuro pensional.

Escuche la entrevista completa acá: