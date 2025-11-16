¿Competencia a Bre-B? La herramienta que le elimina dolores de cabeza para enviar plata al exterior

Enviar dinero fuera del país siempre ha sido una tarea engorrosa para muchos colombianos: comisiones altas, transferencias lentas, sistemas poco compatibles y procesos que requieren varios intermediarios. Y aunque recientemente el país dio un paso importante con Bre-B, su sistema de pagos inmediatos inspirado en PIX Brasil, otra plataforma llegó al mercado con la intención de facilitar aún más la vida de turistas, comercios y personas que necesitan mover dinero entre países sin tanto trámite.

Se trata de Pago Virtual del Sur (PVS), una compañía regional que acaba de aterrizar oficialmente en Colombia y que promete cambiar la forma en la que se pagan servicios, se reciben cobros y se realizan transacciones internacionales. Su llegada ocurre en un momento clave: el ecosistema fintech colombiano está creciendo a toda velocidad y los viajeros que llegan al país, o los colombianos que van y vienen, exigen procesos más ágiles y compatibles con los sistemas que ya dominan en Latinoamérica.

Pago Virtual del Sur Suministrado

Enviar y recibir plata sin dolor de cabeza: así funciona PVS

PVS comenzó su expansión regional en Chile y ahora aterriza en Colombia con una propuesta clara: interoperabilidad real. En términos simples, que una persona pueda pagar con métodos populares en otros países, como PIX Brasil o el QR de Argentina, y que los comercios colombianos puedan recibir ese dinero sin complicarse.



De hecho, una de sus primeras acciones fue integrar PIX y el QR argentino como nuevas alternativas de pago. Esto es especialmente útil en zonas turísticas como Cartagena, San Andrés y Leticia, donde miles de viajeros internacionales compran, contratan servicios y pagan en sus monedas locales. Leticia, por ejemplo, es un laboratorio perfecto por su cercanía con Brasil: allí la interoperabilidad de métodos de pago no es un lujo, sino una necesidad cotidiana.

En su primera fase, PVS ya afilió comercios de turismo, gastronomía, transporte y actividades recreativas, sectores que dependen de pagos rápidos y sin fricciones. Para 2026, la meta es ambiciosa: 10.000 comercios vinculados en todo el país.



¿Competencia para Bre-B o un aliado?

Aunque la plataforma llega justo cuando Colombia está estrenando Bre-B, lo cierto es que PVS no busca reemplazarlo, sino complementarlo. Mientras Bre-B es un sistema nacional regulado por el Gobierno, PVS apunta al intercambio internacional de forma directa, conectando los sistemas de pago de Brasil, Argentina y próximamente otros 20 países.

Según Germán Cerrato, gerente general de PVS para Colombia y Chile, la empresa quiere impulsar soluciones que combinen tecnología robusta con acompañamiento cercano a comercios y usuarios. “El gran valor de PVS está en la tecnología que impulsa cada solución y en el soporte humano cercano”, afirmó.

Publicidad

Al final, para los usuarios la ecuación es sencilla: más opciones, más rapidez y menos trámites. Para los comercios, la posibilidad de recibir pagos internacionales sin depender de procesos engorrosos. Y para los viajeros, una experiencia mucho más fluida en un país donde cada vez aterrizan más herramientas digitales.

En tiempos en los que mover dinero entre fronteras ya no debería ser un dolor de cabeza, la llegada de PVS suma un nuevo capítulo al mapa fintech colombiano. Y sí, la competencia está servida… para beneficio del usuario.