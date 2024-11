Con jalón de orejas a minhacienda y pesimismo arranca negociación de salario mínimo 2025

Con un llamado de atención al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla , y la fijación de un calendario de reuniones arrancaron las reuniones para definir el aumento del salario mínimo para el año 2025.

La reunión empezó con una serie de observaciones por parte de la bancada sindical y por parte también de algunos empresarios de no estar de acuerdo con las declaraciones que hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el aumento salarial del salario mínimo para el próximo año creemos que eso es inconveniente para la mesa de concertación es inusual e inoportuno dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.

Días atrás el ministro Bonilla descartó cualquier posibilidad de que el salario mínimo suba por encima del 10 % el próximo año debido a la rebaja de la inflación. Tanto Bonilla, como el Banco de la República tienen estimativos del aumento del salario mínimo cercanos al 6.3%.

Cuándo serán las reuniones de salario mínimo

Este es el cronograma de reuniones para la fijación del salario mínimo de 2025:



3 de diciembre: Subcomisión de productividad y mercado laboral.

Subcomisión de productividad y mercado laboral. 4 de diciembre: Comisión permanente instalación y productividad

Comisión permanente instalación y productividad 9 de diciembre: Estudio de cifras de inflación, informes del Dane y de MinHacienda.

Estudio de cifras de inflación, informes del Dane y de MinHacienda. 11 de diciembre: presentación de propuestas de empleadores y trabajadores.

presentación de propuestas de empleadores y trabajadores. 11 al 13 de diciembre: rondas de negociación de salario minimo

Si no se logra un acuerdo para el 13 de diciembre el gobierno podrá reunirse por separado con empresarios y sindicatos para propiciar un acuerdo. Incluso se podrían extender las rondas de negociación.

Con acuerdo o sin él, el presidente Petro debe firmar el decreto de incremento antes del 31 de diciembre.

Sindicatos son muy pesimistas sobre la posibilidad de un acuerdo este año

"Soy de los pesimistas, ya eso es una opinión muy especial mía. Yo creo que los empresarios están en la oposición irracional de los privilegiados, así la he llamado, vuelvo y la repito, están en la oposición, se oponen a la reforma laboral, se oponen a la reforma a la salud, se están oponiendo a la reforma pensional frente a la Corte Constitucional y se van a oponer a un incremento del salario mínimo también. El año pasado recuerden que no hubo forma de que ellos llegaran al 12 por ciento que fue la cifra que terminó decretando el presidente Gustavo Petro, no quisieron. Entonces, en esta oportunidad que han radicalizado su posición me parece que va a estar mucho más difícil esta concertación", dijo Arias.

Al término de la primera reunión ningún representante de los empresarios habló a los medios de comunicación.