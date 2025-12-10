“Concertación que caiga bien a empresarios y trabajadores”: mintrabajo sobre salario mínimo 2026

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó este miércoles en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los criterios y avances que tiene el Gobierno para la definición del salario mínimo de 2026, un proceso en el que, según afirmó, el objetivo central es alcanzar “una concertación que le caiga bien a los empresarios y que le caiga también muy bien a los trabajadores”.

Durante la conversación, Sanguino se refirió a la desindexación de bienes y servicios aún atados al salario mínimo, a las presiones que pueden generar las propuestas de incremento presentadas por las centrales obreras y a los indicadores económicos que, según él, muestran que los ajustes salariales de los últimos años no han afectado negativamente el desempeño del país.



Avances en desindexación

Frente a la lista de 70 bienes, servicios y tarifas que, según estimaciones del Banco de Occidente, siguen amarrados al salario mínimo, Sanguino señaló que el Gobierno ha avanzado en un proceso amplio de desindexación.

El ministro aseguró que “en este gobierno se han desindexado cerca de 200 bienes de consumo de los hogares y de los ciudadanos que estaban atados al salario mínimo”.

Agregó que existen otros pendientes y que uno de los puntos que se quiere ajustar de manera inmediata es la relación entre el salario mínimo y la vivienda de interés social y prioritario: “Es una decisión que vamos a adoptar prontamente en las próximas semanas”, afirmó.



Sanguino también destacó que, por decisiones del Ejecutivo, bienes esenciales como el arriendo y el transporte público ya no están relacionados con el aumento del salario mínimo: “El arriendo no está anexado al incremento del salario mínimo, sino al IPC (…) El transporte público no tiene que ver con el incremento del salario mínimo”.



Efectos de los incrementos recientes

Ante las preocupaciones sobre el impacto de un aumento cercano al 16 %, como el que han solicitado las centrales obreras, el ministro respondió que los indicadores económicos muestran un comportamiento distinto al que se teme.

Recordó que el primer año del gobierno Petro el ajuste fue del 16% y que el acumulado nominal desde 2022 ha sido del 37,6%. Según él, pese a ello, “estamos creciendo a un 2.7% este año… La tasa de desocupación es la más baja del siglo, estamos en 8.2% (…) y estamos con una inflación controlada”.

También añadió cifras sobre el comportamiento empresarial, señalando crecimientos en el número de Mipymes y en las matrículas mercantiles.

Publicidad

¿Qué propone el Gobierno?

Sanguino aclaró que la propuesta del 16% no proviene del Gobierno: “La propuesta de 16% no es del gobierno, es de los trabajadores. Los empresarios han propuesto 7.21%”.

Explicó que la posición del Ministerio parte de que debe existir un incremento real del ingreso de los trabajadores, pero bajo los parámetros que exige la ley: inflación causada, inflación esperada, meta del Banco de la República, productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

El ministro reiteró que la apuesta del Ejecutivo es construir escenarios que acerquen las posiciones de empresarios y centrales obreras: “Nosotros vamos a presentar escenarios que permitan acercar la propuesta de los empresarios con la de los trabajadores”.

Publicidad

Adicionalmente, insistió en la necesidad de que el Banco de la República revise la tasa de interés para favorecer los indicadores económicos que impactan la discusión salarial.

Sanguino aseguró tener una visión más optimista que la expresada por algunos sectores sindicales y reiteró que el propósito es lograr un acuerdo: “Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer: entregarle al país una concertación alrededor del incremento del salario mínimo”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: