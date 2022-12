Congresistas advierten recortes sociales por ‘peluqueada’ en Ley de Financiamiento

El senador Fernando Araújo, ponente de la Ley de Financiamiento por el Centro Democrático, aseguró en Mañanas BLU que la ‘peluqueada’ a la iniciativa podría causar recortes en programas sociales. Además, indicó que el intento de cobrar IVA a los trabajadores independientes fue un error de buena fe que se corregirá de inmediato.



“Los otros 7 billones que quedan faltantes van a requerir un esfuerzo de austeridad mayor, que no está enmarcado en las reformas de esta Ley de Financiamiento”, sostuvo el congresista.

"Hay que buscar que esos congelamientos se concentren en sectores que no afecten programas sociales. Pero tengo que decirlo con toda la franqueza, hoy hay riesgo que algunos programas sociales no se puedan financiar al 100%", dijo.



De acuerdo con Araújo, el retiro del artículo que cobraba IVA a trabajadores independientes no causará impacto fiscal, ya que ni siquiera se calculó lo que habría podido recaudarse.



“Fue un error que ni siquiera nosotros habíamos cuantificado el ingreso fiscal dentro de los 7 y pico billones de pesos que va a recaudar esta Ley de Financiamiento”, indicó el congresista.



