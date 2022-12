Conozca los pormenores de la Reforma Tributaria que cursa en el Congreso

El director de la Dian, Santiago Rojas, explicó los puntos más importantes de la ponencia sobre la Reforma Tributaria radicada ante el Congreso de la República, y que continúa en discusión e el legislativo.



Asalariados



Se subió de 35 a 40 por ciento el tope para hacer valer algunos beneficios tributarios en personas naturales.



Los ponentes hicieron énfasis en que los asalariados no deberían verse afectados por el tema tributario.



Pensionados



No habrá retención en la fuente a los pensionados que reciban máximo 30 millones de pesoso al mes.



Gas natural



En materia del gas natural, el impuesto no se cobraría en efectos residenciales y solamente se gravaría cuando se venda a refinerías o al sector petroquímico, esto para evitar que se incremente el precio del servicio residencial.



Gaseosas y bebidas azucaradas



Volvió el debate y fueron claros en decir que no está contemplado gravar a las bebidas azucaradas



Carbón



No tiene sentido gravar el carbón porque en su mayoría se exporta. Se está gravando la emisión de CO2 y cuando se exporta no genera emisiones, solo cuando se consume, se grava es el consumo de los bienes.



Cigarrillos



Se contempló un aumento paulatino. Primero será de $700, el segundo año de $1.400 y el tercer periodo $2.100.



Motos



Hoy en día las motos pagan IVA. Las motos de más de 180 centímetros cúbicos deben pagar hipo consumo del 8 por ciento.



Entidades sin ánimo de lucro



Las iglesias no pagarán impuestos, pero sí deberán rendir un informe periódico a la Dian.



Medidas antievasión



Sigue la cárcel para los evasores de impuestos. En el proyecto se mantiene el artículo original que se ha venido trabajando con la Fiscalía.