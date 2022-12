Contrato de navegabilidad del río Magdalena podría caducar este martes

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, le dio un ultimátum al Consorcio Navelena, en el que participa la brasilera Odebrecht, para que entregue este martes un acuerdo de cierre financiero que permita garantizar las obras de dragado del río Magdalena.

El funcionario aseguró que si el martes no hay respuesta del consorcio se caducará el contrato que tiene un costo de más de 800 mil millones de pesos.

“Nosotros estamos dando opciones, les dijimos que el próximo martes sino llegan con un documento cierto y contundente, no con el cierre financiero en la mano, pero sí con un documento que nos diga que una entidad financiera internacional y nacional van a venir aportar, y que esas mismas entidades manden la certificación de que quieren entrar, si no tenemos esa certificación, si no tenemos esa contundencia, pues habrá caducidad pero si llegan con esos documentos tendremos la debida diligencia y les daremos el debido tiempo para que puedan construir la venta oficial de las acciones de Odebrecht al socio que venga”, dijo Rojas.

El funcionario recordó que al frente de este contrato estará el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, a quien el vicepresidente encomendó la misión de destrabar este contrato y garantizar que inicien cuanto antes las obras de dragado que permitirán movilizar carga por el río Magdalena.