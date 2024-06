Cree copia de su historia laboral en fondo privado antes de que lo pasen a Colpensiones: Asofondos

Luego de la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma pensional, con el mismo texto de que se había presentado en el Senado, son varias las inquietudes y recomendaciones que hacen expertos a los colombianos antes de que empiece a regir este proyecto, que solo le falta la sanción presidencial de Gustavo Petro.

En conversación con Negocios Blu, el vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, Daniel Wills, aconsejó a las personas que estén en un fondo privado realizar una copia de lo que llevan cotizado hasta el momento, por el sistema tecnológico que tiene Colpensiones; esto, para evitar que se pierda información.

"Yo creo que tener una copia de la información que está en los fondos privados en este momento yo sí lo recomiendo. No se pierde nada y sí se asegura tener un registro, ¿qué sucede? Colpensiones se tiene que multiplicar por cuatro en tamaño. Eso implica unos retos para los cuales hay que prepararse. El señor presidente de Colpensiones ha dicho que está preparado. Los trabajadores de Colpensiones, por otro lado, han dicho que no están preparados y bueno, yo creo que pues, ante la duda, no sobra adoptar la recomendación y tener la historia laboral que se puede descargar usando un usuario y contraseña, sino si uno no lo tiene, lo puede crear rápidamente, tener los registros de su historia laboral y así está seguro de lo que hoy tiene", detalló Wills.

Colpensiones Foto: suministrada

Preocupación por sostenibilidad financiera

El vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos señaló que esta reforma no cumplió con el objetivo de haber solucionado de raíz varios inconvenientes del sistema pensional, por lo que ser "perdió una oportunidad importante". Entre los puntos que quedaron en la cuerda floja, según Daniel Wills, es la sostenibilidad financiera.

"Necesitamos un sistema que le haga frente a una realidad demográfica que está viendo Colombia, que es que nos estamos envejeciendo y ese tema no se resuelve. No se privilegió el ahorro, que era lo que nos hubiera gustado ver, para construir los recursos necesarios para financiar las pensiones cuando seamos una sociedad mayor. De manera que lo que hay son como unas promesas de pensión, pero no están claros los recursos para garantizar esas pensiones", añadió.

De hecho, algunos estiman que el sistema pensional, con la actual reforma, se le acabarían los fondos económicos en 2062.

Sin embargo, Wills destacó que uno de los puntos positivos de esta reforma pensional es la ampliación del pilar solidario de 2.3, más adultos mayores se verán beneficiados, personas en condiciones vulnerables (según el Sisbén) se beneficiarán con subsidios y se acortan las pensiones altas.