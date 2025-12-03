¿Cuál es el mejor CDT para invertir en diciembre de 2025? Puede arrancar el 2026 con buena plata

Diciembre llegó con la prima navideña y, para muchos, es el momento ideal para mover la plata y arrancar 2026 con un ahorro que genere rendimientos. Los Certificados de Depósito a Término (CDT) volvieron a destacarse, impulsados por tasas atractivas y la facilidad de abrirlos desde el celular en solo minutos. La clave sigue siendo comparar, elegir bien el plazo y entender que, entre más tiempo permanezca quieta la inversión, mayores serán los intereses recibidos.

Los expertos insisten en recomendaciones sencillas, pero decisivas:



Comparar tasas entre entidades para encontrar la mejor oferta.

Escoger un plazo que no afecte la liquidez.

Activar la renovación automática.

Reinvertir los intereses.

Evitar retirar el dinero antes del vencimiento, porque las penalidades pueden llevarse buena parte del rendimiento.

¿Cuáles son los mejores CDTs para diciembre? Tasas actualizadas para invertir

El portal Mejor CDT actualizó su ranking para diciembre de 2025 y reveló cuáles son las entidades con las captaciones más competitivas para un plazo de 360 días. El listado lo encabeza Koa con una tasa del 11% efectivo anual, seguido por Ban100 con 10,4% y Credifamilia con 9,8%. Aunque la diferencia parezca mínima, puede representar ganancias importantes para quienes buscan optimizar su prima o cualquier ingreso extra.

La dinámica del mercado también favoreció estos productos. Con una inflación que presionó al alza las tasas y un dólar volátil, muchos colombianos buscaron refugio en inversiones de renta fija. La seguridad del seguro de depósitos de Fogafín completa el atractivo, porque garantiza la protección del dinero en caso de que la entidad enfrente dificultades financieras.

Para un CDT a dos años (720 días):



KOA: 11%,

Ban100: 10,3%

Credifamilia: 10,15%

A un año (365 días):



KOA: 11%.

Ban100: 10,4%

Credifamilia: 9,8%.

A 6 meses (180 días):



KOA: 10,1%.

Iris: 9,4%.

Ban100: 9,35%.

Tasas CDT para 2026: comparativa entre bancos y proyecciones

Las entidades financieras han venido ajustando sus tasas mes a mes. Para diciembre de 2025, Koa lidera nuevamente con el 11% tanto a 12 como a 24 meses. Ban100 mantiene tasas competitivas con 10,3% a dos años y 10,4% a un año. En plazos más cortos, como seis meses, Iris sobresale con el 9,4%, mientras que Ban100 se mantiene muy cerca.

Las proyecciones apuntan a que este cierre de año será uno de los más favorables para los inversionistas que buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Para 2026, el panorama se perfila estable: menos volatilidad y una consolidación del CDT como el producto preferido para quienes buscan hacer rendir su dinero sin complicarse la vida.

En un escenario donde las tasas todavía continúan en doble dígito, la recomendación de los expertos es clara: aprovechar el momento y comparar antes de decidir. Una buena elección hoy puede convertirse en el impulso financiero ideal para comenzar el próximo año con tranquilidad.