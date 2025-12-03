En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Cuál es el mejor CDT para invertir en diciembre de 2025? Puede arrancar el 2026 con buena plata

¿Cuál es el mejor CDT para invertir en diciembre de 2025? Puede arrancar el 2026 con buena plata

Si piensa en rentabilizar su capital en diciembre de 2025, le mostramos los CDT con mejores tasas para empezar el 2026 con ganancias sólidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad