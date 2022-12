Cuenta de Twitter que denunció precios de día sin IVA puede terminar en líos con la SIC

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo en Mañanas BLU que las quejas hechas en redes sociales sobre supuestos aumentos de precios deben adelantarse ante ese órgano de vigilancia y que denuncias hechas en redes sociales podrían incurrir en conductas irregulares.

“Nadie puede suplantar ni replicar a las autoridades”, advirtió el funcionario durante una visita de inspección efectuada en el supermercado Alkosto de la avenida 68 con calle 72 en Bogotá.

Publicidad

“Hay que tener en cuenta que eso es una cuenta no oficial y además de eso podría estar inmersa en otras conductas porque no sabemos cómo está llegando a esas conclusiones”, sostuvo.

Vea aquí: Fotos: Aglomeraciones y desórdenes en el primer día sin IVA

“Esa página no sé cómo es que está construyendo los precios, no sé si está teniendo el hecho de que hay promociones vigentes y ofertas, que los productos exentos del IVA no son todos y si las fotos fueron tomadas en condiciones de tiempo, modo y lugar, como nos toca a nosotros aquí para verificar”, agregó Barreto.

Publicidad

Escuche al superintendente de Industria y Comercio en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: