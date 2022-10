Dar un mínimo a hogares de trabajadores y familias pobres, proponen 50 congresistas

El senador Iván Marulanda explicó en Mañanas BLU la propuesta formulada por 50 congresistas para entregar un subsidio correspondiente a un salario mínimo con prestaciones para los hogares de trabajadores que acrediten empleos formales e igual suma para familias vulnerables. "La medida sería temporal, sería por tres meses", dijo.

"Los primeros (hogares de trabajadores) son 3,5 millones de personas y los segundos, 9,5 millones de hogares (vulnerables)", sostuvo.

Publicidad

Vea también »» Ingreso Solidario: así puede consultar si ha sido beneficiado

De acuerdo con el parlamentario, la propuesta tendría un costo de 40,5 billones de pesos y los recursos saldrán de préstamos que se pagarían con impuestos.

"Ahora, cómo se paga el sostenimiento del Estado, pues con impuestos. Estamos hablando de impuesto al patrimonio de personas, también de un impuesto a los altos niveles de renta, aumentar la tarifa", declaró Marulanda.

"

Cuando Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial no solo se endeudó en un 130 % el Producto Interno Bruto, sino que instalaron impuestos del 94 % de la renta, durante 20 años para recuperar la economía.

Marulanda aseguró que la medida se justifica debido a que todavía es necesario apoyar a los colombianos.

Publicidad

"El pico no ha pasado, es en el mes de junio, donde sea muy alta, nos vamos a ver en una situación imposible", aseguró.

Conozca más: Ingreso Solidario: habrá un segundo pago y esto es lo que debe saber

Publicidad

"El tema es que si el país no sale de esta pandemia con una estructura mínima siquiera de empresas funcionando, que puedan empezar a funcionar, que no eetén quebrados, el país no se va a poder recuperar", declaró.

Escuche al senador Iván Marulanda en entrevista con Mañanas BLU:

Publicidad