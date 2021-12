Día de Velitas: colombianos tendrían que prender las de pilas por alto costo y escasez de parafina

En Bogotá el comercio del centro de la ciudad es reconocido por sus bajos costos y ventas al por mayor. En este Día de Velitas , los comerciantes denuncian que no tienen velitas que vender y las pocas que quedan cuestan más del doble.

"La vela en estos momentos no se consigue. Una caja que se vendía en $18.000, ahora cuesta $45.000 o hasta $50.000, esta costosa. Por lo menos, al detal un paquete de 10 velas que costaba $1.000, ahora por menos de $2.500 no se puede vender, es que no hay", comentó el comerciante de San Victorino Jhon Aristizabal.

Los comerciantes, incluso, han pedido a la ciudadanía celebrar la noche de velitas, con las de pilas, pues "realmente no hay, es mejor y más seguro para los niños usar velas de pilas".

Al igual que las velas, no se consiguen faroles, inclusive, han tenido que despachar únicamente mercancía que sobró del 2020."El farol se vendía a $800, ahora toca venderlo a $2.000 por unidad, todo subió a más del doble", añadió Aristizabal.

Los ciudadanos han manifestado que para poder celebrar esta festividad, tienen que comprar un solo paquete y sin faroles.