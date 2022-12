Día sin IVA este domingo hubiese sido un fracaso, celebramos su aplazamiento: Fenalco

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en diálogo con Mañanas BLU, celebró la decisión del Gobierno de aplazar el tercer día sin IVA, previsto para este domingo 19 de julio, pues “las condiciones no estaban dadas para ser exitoso”.

De acuerdo con el presidente del gremio de los comerciantes, las cuarentenas estrictas y el cierre del comercio en algunas ciudades a causa del avance de la pandemia en el país, era un problema muy grande para que este día se desarrollara de manera normal y fuese exitoso en ventas.

Publicidad

“Celebramos la decisión. De alguna manera, nos sorprendió porque hasta el día de ayer se estaban mirando las posibilidades jurídicas por cuanto los días sin IVA vienen dentro del contexto de un decreto de ley y no era fácil moverlos. Las condiciones no estaban dadas, ya habíamos pronosticado que este día no sería exitoso en ventas ni tampoco en beneficios para los colombianos”, manifestó.

“Fue muy oportuno tomar esta decisión porque o si no este día hubiera sido todo un fracaso para todos: colombianos comerciantes y Gobierno”, subrayó.

Las proyecciones de Fenalco

Publicidad

“Si tomábamos en cuenta la situación de Bogotá, que está prácticamente cerrada por localidades, y la de ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, los santanderes y las restricciones, más del 50 % de los colombianos no iban a tener la posibilidad de hacer las compras sin IVA presencialmente”, indicó.

Vea acá: Cuarentenas y toques de queda hicieron suspender día si IVA: MinComercio

Publicidad

En tal sentido, el líder gremial manifestó que habían pronosticado ventas con caídas superiores al 60 % con respecto al primer día sin IVA, que se desarrolló el pasado 19 de junio.

“No era un día exitoso ni para el comercio ni para los colombianos ni para el Gobierno”, enfatizó Cabal, quien agregó que el tercer día sin IVA debe llevarse a cabo después del mes de agosto.

¿Para cuándo se aplaza?

Si bien no hay una nueva fecha establecida, el presidente de Fenalco sostuvo que el tercer día sin IVA podría llevarse a cabo entre septiembre y diciembre, que sería “una fecha ideal”, teniendo en cuenta que el pico de la pandemia posiblemente ha pasado y las restricciones han bajado.

Publicidad

“Tiene que ver con el tema jurídico y se debe tener en cuenta que la emergencia sanitaria termina el 31 de agosto, pero lo más oportuno es aplazarlo para finales de agosto, septiembre u octubre”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

Publicidad