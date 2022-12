Día sin IVA se aplazó porque no iba a tener el mismo beneficio económico: Duque

El presidente Iván Duque aseguró este miércoles que los dos primeros días sin IVA generaron ventas por 9 billones de pesos y una gran reactivación económica. Resaltó que esta tercera jornada cae en un momento de implementación de medidas en algunas regiones como las cuarentenas y los toques de queda que está apoyando el gobierno central y el impacto económico de la jornada no sería el mismo.

“Número uno, no íbamos a tener el mismo impacto de beneficio para todo el país, porque de eso se trata: que llegue a la mayor cantidad de colombianos y, segundo, en algunos lugares nosotros hemos venido tomando medidas con los gobernantes locales para quitar velocidad de transmisión de la enfermedad. Por eso lo que nosotros dijimos fue: lo vamos a reprogramar para que cumpla el propósito que vimos en las dos primeras jornadas y es darle un alivio para tener el acceso a bienes y servicios a muchas familias colombianas, a la clase media, a las familias más vulnerables y por otro lado que eso sea totalmente democratizado en todo el país, esa es la razón por la cual tomamos la decisión”, dijo el presidente.

Insistió en que no hay información epidemiológica que demuestre que estas jornadas aumentaron los contagios de coronavirus.

“Afortunadamente las tasas reproductivas no guardan una correlación con ese día. Ahora no quiere decir que nosotros digamos que no pasó nada. Claro, hay que corregir, hay que aprender de las cosas buenas que se aprendió y hay que aprender de las cosas malas como se aprendió, pero mire muchas cosas que nos hemos encontrado: las fiestas que se presentaron este fin de semana fiestas también trae efectos”, manifestó.

Finalmente, el presidente dijo que su Gobierno quiere trabajar de la mano con la alcaldesa Claudia López como lo hizo 18 meses con Enrique Peñalosa y descartó que se vaya a implementar a corto plazo una cuarentena estricta general en la capital del país, aseguró que el modelo sectorizado responde a las necesidades epidemiológicas de la ciudad.

“En Bogotá el comportamiento ha sido muy disímil dependiendo de las localidades. El Enfoque sectorizado es mucho más importante desde el punto de vista epidemiológico, de salud y desde el enfoque de reactivación económica”, finalizó.

