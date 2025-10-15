DIAN detecta más de 2.200 posibles proveedores ficticios tras operativos por facturación electrónica

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) identificó 2.270 posibles proveedores ficticios durante las 8.626 visitas de control realizadas en el tercer trimestre del año, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente. Estas personas y empresas se suman a los 425 casos que ya están en investigación bajo el artículo 671 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con el director general encargado de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, la entidad reitera que no es válido soportar costos, gastos ni impuestos descontables con facturas emitidas por proveedores ficticios.

Además, hizo un llamado a los contribuyentes para que denuncien estas prácticas a través del Sistema de Denuncias de Fiscalización, disponible en el portal institucional.

En paralelo, la DIAN ejecuta acciones persuasivas a 3.638 contribuyentes que realizaron transacciones con proveedores irregulares, invitándolos a corregir voluntariamente sus declaraciones. En los últimos cinco años, la entidad ha declarado y sancionado a 364 contribuyentes por estas conductas, 169 de ellos entre enero de 2023 y octubre de 2025.



Como parte de su estrategia para cerrar espacios de evasión y fortalecer la transparencia, la DIAN implementa medidas de prevención, control y sanción mediante auditorías focalizadas, la publicación del Listado de Proveedores Ficticios y orientación a los contribuyentes sobre cómo verificar la autenticidad de sus contrapartes antes de contratar o recibir facturas.

Los resultados de estas acciones también han tenido impacto judicial. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se logró desmantelar una organización criminal dedicada a la expedición de facturas falsas a través de empresas de papel.

En el marco de estas investigaciones, fueron capturadas 27 personas y se impusieron medidas de extinción de dominio sobre 40 bienes inmuebles, valorados en 27,5 millones de dólares.