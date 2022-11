Dura respuesta del ministro de Hacienda a gerente del Banco de la República

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pidió prudencia al Banco de la República y dijo que no hay evidencia de que la polarización política esté afectando el crecimiento económico en el país.

Así respondió Carrasquilla a la intervención del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien lanzó una "alerta amarilla" sobre el crecimiento y dijo que las cifras del primer trimestre apuntan a un estancamiento.

“La parte de la polarización, eso es absolutamente etéreo, es un concepto que no tiene ningún fundamento en una estimación concreta, empírica, medible y por lo tanto son opiniones filosóficas, sin sustento en la evidencia empírica y carente de seriedad”, dijo Carrasquilla

También respondió duramente a las críticas de Echavarría a las continuas revisiones de cifras por parte del DANE.

"Me parece que no hay lugar para esos comentarios, no tiene ninguna presentación ese tipo de cuestionamientos y deben hacerse a quienes miramos internamente las cifras", aseguró.

El Gobierno insiste en que la economía colombiana tocó fondo y está rebotando con fuerza y se ratificó en la meta de un crecimiento de 3.6% para el año 2018. Sin embargo, reconoció que el mercado laboral tiene problemas y los atribuyó a la masiva llegada de venezolanos al país.