Durante el 2025 creció en un 3,5 % el consumo de lácteos en Colombia: Asoleche

Según el gremio, años atrás el sector había tenido una caída significativa en sus ventas, siendo su principal causa las recomendaciones de los influenciadores.

