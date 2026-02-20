Durante el 2025 creció en un 3,5 % el consumo de lácteos en Colombia: Asoleche

El consumo de lácteos en Colombia mostró una recuperación durante 2025, marcando un punto de inflexión para un sector que venía de atravesar años complejos. De acuerdo con el índice de gasto de los hogares de Raddar, el consumo de leche y derivados creció 3,5 % al cierre del año, consolidándose como el repunte más importante de los últimos cuatro años.

En 2024 el aumento fue leve, de apenas 0,9 %, mientras que en 2023 y 2022 se presentaron caídas pronunciadas del 6 % y 9 %, respectivamente. Estos descensos encendieron las alertas dentro de la industria, que tuvo que responder con estrategias enfocadas en fortalecer la cadena productiva, innovar en la oferta y promover información basada en evidencia sobre los beneficios nutricionales de estos productos.

Según Asoleche, gremio que agrupa a la industria láctea, junto con el Ministerio de Agricultura se adelantó un estudio para entender las razones detrás de la reducción en el consumo. El análisis reveló que uno de los principales factores fue la influencia de recomendaciones difundidas por figuras públicas y creadores de contenido en redes sociales.

“Encontramos dos fenómenos preocupantes. Primero, profesionales de la salud que, incluso sin un diagnóstico clínico que lo justifique, eliminan sistemáticamente los lácteos de la dieta de sus pacientes. Segundo, influencers y figuras públicas que, sin ningún sustento científico, desaconsejan el consumo de leche en redes sociales”, explicó Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.



Desde el gremio insisten en que la nutrición debe abordarse desde el equilibrio y no desde la prohibición. Recuerdan que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D, fósforo y grasas esenciales para el funcionamiento del organismo.

Con este repunte en 2025, el sector lácteo no solo evidencia una recuperación económica, sino también un cambio en la dinámica de consumo de los hogares colombianos, que vuelven a incluir estos productos de manera más activa en su dieta diaria.

