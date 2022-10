Ecopetrol desmiente desabastecimiento de combustibles por protesta de trabajadores

Ecopetrol aclaró que el mantenimiento en la plata de la planta procesadora de Barrancabermeja no producirá un desabastecimiento de combustibles, tal como lo señaló este martes el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Carlos Loza.



La compañía manifestó que las condiciones laborales de los empleados no son de su competencia, porque son empleados tercerizados y no directos de Ecopetrol, por lo que las firmas o empresas contratistas que manejan el personal, son las encargadas de los términos y especificaciones de los contratos.

Este complejo de Barrancabermeja maneja la producción del el 75% de la gasolina, combustóleo, ACPM y demás combustibles que el país requiere, así como el 70% de los productos petroquímicos que circulan en el mercado nacional.

El presidente de la USO aseguró que el país podría sufrir un desabastecimiento de combustibles y tendría que importarlo, debido al paro de cerca de 2.000 trabajadores de la planta procesadora de Barrancabermeja, que produce al menos 19 mil barriles diarios.

Sumado a los protestas de los empleados, que alegan incumplimiento en los términos de sus contratos y el no pago de turnos dominicales, hay un mantenimiento en la planta de Barranca que está retrasado porque los encargados de los trabajados no pueden entrar a realizar sus operaciones.

"Puede afectar en razón que son 19 mil barriles diarios que se dejan de producir, si no se le encuentra una solución rápida a esta problemática el país va a tener dificultades con el abastecimiento y creemos que a finales de marzo el país va a tener alguna dificultad, es decir el país va a tener que hacer importación de combustibles por negarse a dar una solución", dijo Loza.