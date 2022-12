Ejecución de Electricaribe es un fracaso: MinMinas

En un debate de control político en el Senado, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que la ejecución de Electricaribe ha sido un fracaso.

Publicidad

"Con esta infraestructura no podemos atender la creciente demanda que el Caribe presenta y eso tiene que estar en la ecuación de las soluciones en el largo plazo", dijo.

Ante la crisis, Arce no descartó una futura demanda por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa, accionista mayoritaria de Electricaribe.

Publicidad

"Lo que está en riesgo en el largo plazo no es solamente que los usuarios estén aburridos y cansados, es que la competitividad del Caribe está en juego. Si no resolvemos este problema vamos a generar un desfase en el desarrollo del Caribe", advirtió.

Publicidad

También dijo que entre los retos está atender el robo de energía y que se evaluará la posibilidad de que los municipios se pongan al día en sus facturas a través de recursos de regalías "sobre todo los que desacumulan ahorro".

El superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, José Miguel Mendoza, reconoció que Electricaribe no está cumpliendo con el monto de inversiones para mejorar la calidad del servicio de energía.

Publicidad

"Hemos logrado derrotar ese mito de que hay una cultura generalizada del no pago de los usuarios de la costa caribe. Eso no es cierto, la compañía tiene problemas de recaudo, pero eso no significa que entre los costeños haya una cultura de defraudación o de morosidad", explicó.