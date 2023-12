"El Banco de la República no quiere que las cosas funcionen en el país": presidente de la CUT

En una entrevista con Mañanas Blu, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, arremetió contra el Banco de la República, a quien responsabilizó del estancamiento económico del país.

Arias señaló que el Banco de la República, con sus altas tasas de interés, está asfixiando el consumo de los hogares colombianos, que son los que impulsan el crecimiento económico.

"El Banco de la República es el mayor responsable del decrecimiento económico", dijo Arias. "Mientras no rebaje las tasas de interés, no se va a recuperar el consumo de los hogares colombianos, y por tal motivo no vamos a volver a crecer".

El presidente de la CUT, además, dijo que el Banco de la República se hace proyecciones malas: "El año pasado dijo que la inflación este año iba a estar en el marco de tres y cuatro, y ahora dice que va a estar entre 9,2 y 9,4. Es una carreta del Banco de la República".

Publicidad

En cuanto al aumento del salario mínimo para 2024, Arias reiteró que la CUT ha propuesto un aumento del 18 %, pero reconoció que está dispuesta a negociar, aunque advirtió que será cuando los empresarios presenten una propuesta concreta.

"Nosotros sí llamamos a la concertación", dijo Arias. "Pero ojalá que los empresarios puedan llegar a la mesa con propuestas concretas, no diciendo discursos genéricos sobre la realidad nacional", agregó.