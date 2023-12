“El palo no está para cucharas”: Fenalco tras propuesta de centrales obreras sobre salario mínimo

El año no está cerrando como los gremios y sindicatos esperaban, pues aún no hay un acuerdo concreto sobre el salario mínimo con el Gobierno, sumado a las preocupaciones que ya han expresado sobre la reforma laboral. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, habló sobre cómo avanza la mesa de concertación, recalcando que, ahora, “el palo no está para cucharas”.

El presidente de Fenalco señaló que la propuesta que presentaron las centrales obreras “no tiene mucha sensatez” y no tiene bases técnicas, lo que aleja aún más la posibilidad de llegar a un conceso entre las partes. Según dijo, lo que se debata sobre el salario y el trabajo tiene que hacerse teniendo en cuenta la realidad del país.

“Pues la verdad que con la propuesta que se hizo ayer por parte de las centrales obreras no hay mucha sensatez. Sí hay armonía porque todos queremos llegar a un acuerdo, tanto el Gobierno como las centrales obreras y nosotros representando a los empresarios. Lamentablemente, la propuesta que se hizo, sin ninguna base técnica, aleja las posibilidades de concertar y entenderse, porque la realidad del país es otra, la realidad de la economía, la realidad del empleo, la realidad de la inflación. O sea, que el palo no está para cucharas en esta oportunidad y creemos que hay que ser un acuerdo muy sensato y prudente, acorde a lo que está pasando en Colombia y en la economía”, sentenció.

Cabe recordar que los sindicatos pusieron sobre la mesa una petición de incremento del 18 %, es decir, piden que el salario mínimo en Colombia pase de $1.314.000, subsidio de transporte incluido, a $1.550.000, aproximadamente.

