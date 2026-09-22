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Blu Radio  / Economía  / El botón secreto de Nequi que le dice si es víctima de fraude: así puede activarlo

El botón secreto de Nequi que le dice si es víctima de fraude: así puede activarlo

La herramienta permite revisar los datos de una transferencia y confirmar si el dinero realmente fue enviado.

Nequi advierte estafas
Nequi advierte estafas
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Las transferencias digitales hacen parte de las operaciones que utilizan a diario miles de personas en el país. Sin embargo, esta modalidad también ha sido aprovechada por delincuentes que intentan engañar a usuarios y comerciantes con comprobantes falsos, lo que puede generar desconfianza en estos servicios.

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Una de las formas de fraude consiste en utilizar una captura de pantalla o un recibo alterado para hacer creer que la transferencia fue realizada, aunque el dinero nunca haya ingresado a la cuenta del destinatario.

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Ante este panorama, Nequi cuenta con una función dentro de su aplicación que permite comprobar si un comprobante corresponde a una transacción real. La herramienta muestra información del movimiento para que el usuario pueda comparar los datos antes de entregar un producto o dar por terminada una venta.

¿Cuál es el botón de Nequi para comprobar si el pago es real?

La verificación puede realizarse directamente desde la aplicación. Para hacerlo desde Nequi, el usuario debe seleccionar el botón con el signo de pesos ($) y luego ingresar a la opción “Comprobar un pago”.

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Al seleccionar esta función, la cámara del teléfono debe estar activa para escanear el código QR que aparece en el comprobante de la otra persona. Si el documento fue recibido como una imagen y está almacenado en la galería, también puede cargarse mediante la opción “Imagen”.

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aplicación de nequi
Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia.
Foto: Blu Radio.

Una vez realizado el proceso, la aplicación muestra el mensaje “Pago confirmado” cuando la operación corresponde a una transacción registrada.

La herramienta también permite consultar información asociada al movimiento, como la fecha, la hora, el valor del pago, el destinatario y el número de referencia. Estos datos pueden compararse con la operación que se está verificando.

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¿Cuánto tiempo tiene para verificar un comprobante de Nequi?

La función tiene una condición que debe tenerse en cuenta: el código QR del comprobante puede escanearse durante los cinco minutos siguientes a su generación.

Por tal motivo, la herramienta está pensada para verificar pagos recientes, especialmente cuando la transacción ocurre de manera presencial y se necesita confirmar en ese momento si el dinero fue enviado.

Recibir una imagen de un comprobante no significa que la transferencia se haya completado. Una captura puede ser modificada o utilizada para intentar engañar al destinatario.

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¿Cómo evitar estafas con comprobantes falsos?

Antes de entregar un producto o finalizar una venta, se recomienda comprobar que el pago aparezca efectivamente reflejado en la cuenta. También se puede utilizar la función de Nequi para revisar la información asociada al comprobante.

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Si los datos del documento no coinciden con los que muestra la aplicación, el pago debe ser revisado antes de continuar con la operación.

De esta manera, la comprobación ofrece una alternativa adicional para verificar las transferencias y reducir el riesgo de aceptar como válido un comprobante que no corresponde a un pago realizado.

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