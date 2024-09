Convocatoria beneficiará a miles de mujeres en el país: habrá capital de hasta $5 millones

La Fundación She is ha lanzado una convocatoria para apoyar a 2.000 mujeres emprendedoras en Colombia a través del programa "Ella Es Semilla". Esta iniciativa, respaldada por la Cámara de Comercio de Bogotá , busca proporcionar herramientas y formación a mujeres en las etapas iniciales de sus emprendimientos, con el objetivo de fomentar su autonomía económica y liderazgo.

El programa, que es completamente virtual, consta de seis sesiones impartidas por expertos en áreas como modelos de negocio, mercadeo y marketing digital . Las participantes recibirán orientación personalizada para desarrollar proyectos sostenibles que impacten positivamente tanto sus vidas como las de sus comunidades.

En Colombia, muchas mujeres enfrentan barreras significativas para alcanzar su autonomía económica, como la falta de acceso a recursos, formación y redes de apoyo. La Fundación She is ha trabajado durante años para cerrar estas brechas a través de su línea de acción Ella es Esmeralda, que ha beneficiado a más de 16.000 mujeres en todo el país mediante la ejecución de diversos programas y la entrega de capital semilla.

Entre los logros destacados de la fundación se encuentran la creación de dos centros de empoderamiento económico y social para mujeres en Orito (Putumayo) y Arauquita (Arauca). Estos centros se enfocan en la formación integral para promover el fortalecimiento de emprendimientos.

El programa "Ella Es Semilla" está dirigido a mujeres emprendedoras o representantes de negocios liderados por mujeres, que tengan entre 18 y 60 años de edad, residan en Colombia y cuyos emprendimientos no superen un año de funcionamiento. Al finalizar el ciclo formativo de ocho semanas, las participantes que completen todas las clases podrán presentar sus proyectos ante un panel de jurados y optar por incentivos económicos y académicos.

Entre los beneficios, se incluye la participación en ferias organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde las emprendedoras podrán presentar sus proyectos y establecer contactos estratégicos con otros empresarios y actores clave del ecosistema emprendedor. Además, las tres mejores propuestas recibirán capital semilla: $5.000.000 para el primer lugar, $3.000.000 para el segundo y $2.000.000 para el tercero.

Las inscripciones para el programa estarán abiertas hasta el 6 de octubre de 2024 y se pueden realizar a través de un formulario en línea. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la fundación de brindar a las mujeres colombianas las herramientas necesarias para su autonomía económica, promoviendo el empoderamiento a través de la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor.

La Fundación She is también trabaja en otras líneas de acción como She Is Gaviota de Paz, She Is STEAM y She Is Global Forum, ampliando los horizontes mediante herramientas educativas, pedagógicas e inclusivas para potenciar talentos y fortalecer habilidades. El objetivo es promover la equidad de género y la participación de niñas, adolescentes y mujeres que residen en zonas vulnerables o han sido víctimas del conflicto armado.

Nadia Sánchez, única colombiana en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz en México

Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, ha sido destacada como la única representante de Colombia en la XIX Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, que se celebra en Monterrey, México. Este prestigioso evento reúne a líderes globales para discutir los desafíos actuales en la construcción de paz, equidad y educación.

Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is. Foto: Suministrada

Durante su intervención, Sánchez subrayó la importancia de retomar los diálogos de paz en Colombia, afirmando que "la compasión es la forma más sublime de construcción de paz". Sus palabras resonaron en el foro, consolidándola como una de las voces más influyentes, inspirando tanto a líderes como a nuevas generaciones.

Conocida por su trabajo en América Latina, Nadia ha dedicado su carrera a promover la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), el empoderamiento de mujeres y niñas, y la defensa de los derechos humanos. A través de la Fundación She Is, ha impulsado programas transformadores que buscan mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, utilizando la educación como una herramienta clave para construir sociedades más justas y equitativas.

"El acceso a la educación es el camino hacia la transformación de vidas y comunidades", señaló Sánchez, reafirmando su compromiso con la equidad y el desarrollo. Este reconocimiento se suma a uno previo en Corea del Sur, donde fue exaltada como un caso de éxito, validando su trabajo y liderazgo a nivel internacional.

En el evento, la joven líder colombiana también expresó su preocupación por la situación actual de Colombia: "Duele que la paz total se fractura por los intereses de otros", dijo, haciendo un llamado urgente a retomar los diálogos de paz para asegurar un futuro. mejor para todos los colombianos.

La participación de Nadia Sánchez en la cumbre no solo destaca su influencia en la región, sino también su firme compromiso con la construcción de un futuro más prometedor para las generaciones venideras, consolidándola como una figura inspiradora en el escenario global.